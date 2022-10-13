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https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الدفاع-الياباني-بيونغ-يانغ-طورت-رؤوسا-نووية-لصواريخ-باليستية-يصل-مداها-إلى-اليابان-1068965763.html
وزير الدفاع الياباني: بيونغ يانغ طورت رؤوسا نووية لصواريخ باليستية يصل مداها إلى اليابان
وزير الدفاع الياباني: بيونغ يانغ طورت رؤوسا نووية لصواريخ باليستية يصل مداها إلى اليابان
أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، اليوم الخميس، أنه وزارة الدفاع تعتقد أن كوريا الشمالية تمكنت من تجهيز صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأرخبيل... 13.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-13T04:25+0000
2022-10-13T04:25+0000
كوريا الشمالية
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طوكيو- سبوتنيك. وقال هامادا خلال جلسة استماع في البرلمان: "نعتقد أنهم [كوريا الشمالية] تمكنوا بالفعل من تقليص شحنة الرأس الحربي، الذي يمكن أن تتزود به الصواريخ الباليستية، والتي تقع دولتنا في مرماها".وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كوريا الشمالية التوترات بوتيرة حادة بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى حلَّق فوق اليابان، في واحدة من أكثر عمليات الإطلاق استفزازًا منذ سنوات.ويوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
https://sputnikarabic.ae/20221011/كوريا-الجنوبية-تدعو-جارتها-الشمالية-إلى-الوقف-الفوري-لأنشطة-تصعيد-التوتر-1068872993.html
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

وزير الدفاع الياباني: بيونغ يانغ طورت رؤوسا نووية لصواريخ باليستية يصل مداها إلى اليابان

04:25 GMT 13.10.2022
© AFP 2022 / HANDOUTإطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية
إطلاق صواريخ تكتيكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2022
© AFP 2022 / HANDOUT
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أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، اليوم الخميس، أنه وزارة الدفاع تعتقد أن كوريا الشمالية تمكنت من تجهيز صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأرخبيل الياباني برؤوس حربية نووية.
طوكيو- سبوتنيك. وقال هامادا خلال جلسة استماع في البرلمان: "نعتقد أنهم [كوريا الشمالية] تمكنوا بالفعل من تقليص شحنة الرأس الحربي، الذي يمكن أن تتزود به الصواريخ الباليستية، والتي تقع دولتنا في مرماها".
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر
11 أكتوبر, 08:24 GMT
وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كوريا الشمالية التوترات بوتيرة حادة بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى حلَّق فوق اليابان، في واحدة من أكثر عمليات الإطلاق استفزازًا منذ سنوات.
ويوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
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