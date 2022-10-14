https://sputnikarabic.ae/20221014/آبل-تسدد-غرامة-بـ19-مليون-دولار-في-البرازيل-لبيعها-هواتف-آيفون-دون-شواحن-1069028892.html

‏"آبل" تسدد غرامة بـ19 مليون دولار في البرازيل لبيعها هواتف "آيفون" دون شواحن

‏"آبل" تسدد غرامة بـ19 مليون دولار في البرازيل لبيعها هواتف "آيفون" دون شواحن

قضت محكمة برازيلية، اليوم الجمعة، بتغريم شركة "آبل" الأمريكية مبلغ 19 مليون دولار، لبيعها هواتفها الذكية ‏‏"آيفون" للجمهور هناك دون شاحن طاقة.‏ 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T14:21+0000

2022-10-14T14:21+0000

2022-10-14T14:21+0000

منوعات

شركة آبل

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أصدر الحكم محكمة ولاية ساو باولو البرازيلية، تلبية لدعوى أقامتها جمعية المستهلكين البرازيلية ضد الشركة الأمريكية، والتي تضم مجموعة من المقترضين والمستهلكين ودافعي الضرائب، وفقا لموقع "إنغادجيت".كما أمرت المحكمة البرازيلية شركة "آبل" بتزويد جميع العملاء في البرازيل الذين اشتروا هواتف "آيفون 12" أو "آيفون 13" على مدار العامين الماضيين بشواحن، وكذلك البدء في تضمينها في جميع عمليات الشراء الجديدة.ووصف القاضي المسؤول عن القضية عدم إدراج "آبل" لأجهزة الشحن في مشتريات الهاتف بـ"ممارسة مسيئة" "تتطلب من المستهلكين شراء منتج ثان حتى يعمل الأول".وكانت شركة "آبل" على خلاف مع السلطات البرازيلية بشأن هذه المشكلة منذ فترة حتى الآن، ففي عام 2021، فرضت وكالة حماية المستهلك في ساو باولو غرامة قدرها 2 مليون دولار على الشركة الأمريكية لإزالتها شاحن الطاقة من "آيفون 12"، وهو ما اعتبرته الوكالة انتهاكا لقانون الدفاع عن المستهلك البرازيلي.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت وزارة العدل البرازيلية أمرا يمنع شركة "آبل" من بيع هواتف "آيفون" التي لا تأتي مع شاحن، كما أنها غرّمتها 2.38 مليون دولار أخرى، وأمرت بإلغاء تسجيل هاتف "آيفون 12" لدى وكالة الاتصالات الوطنية البرازيلية.يشار إلى أن شركة "آبل" توقفت عن تجميع هواتف "آيفون" الخاصة بها مع محولات الطاقة في عام 2020، بالتزامن مع إصدارها هاتف "آيفون 12"، وذلك بحجة امتلاكها مخاوف بيئية، وأن قرارها سيوفر 861 ألف طن من النحاس والزنك والقصدير.من ناحيتها، لم تقتنع وزارة العدل البرازيلية بمنطق "آبل"، وردت عليها أنه من الممكن أن تساعد البيئة بطرق أخرى، مثل منح أجهزتها دعم شاحن "USB-C".

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منوعات, شركة آبل