https://sputnikarabic.ae/20221014/أديداس-تتوصل-لاتفاق-مع-المغرب-ينهي-أزمة-قميص-منتخب-الجزائر-1069018956.html
"أديداس" تتوصل لاتفاق مع المغرب ينهي أزمة قميص منتخب الجزائر
"أديداس" تتوصل لاتفاق مع المغرب ينهي أزمة قميص منتخب الجزائر
كشفت شركة الملابس الرياضية، "أديداس"، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع السلطات المغربية لأزمة قميص منتخب الجزائر. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:23+0000
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ووفقا لموقع هسبريس المغربي فقد توصلت أديداس لاتفاق مع وزارة الشباب والتواصل والثقافة، بخصوص الشعار الخاص بقميص المنتخب الجزائري.ولفتت الصحيفة المغربية إلى ان الاتفاق تضمن اعترافا من أديداس بأن "التصميم مستوحى بالفعل من نمط فسيفساء الزليج" المغربية، حيث أكدت أنها لم تكن تنتوي الإساءة لأي جهة كانت.وعبرت شركة الملابس الرياضية العالمية عن "احترامها العميق للشعب والصناعة التقليدية المغربية"، لافتة إلى أنها لا تؤيد "أي عمل من شأنه الاستيلاء على الثقافة والمساس بالإرث التاريخي للشعوب والأمم".وأكد محامي الوزارة المغربية أنه تم إنذار الشركة بضرورة سحب القمصان الرياضية المشار إليها في غضون 15 يوما من استلام الرسالة، أو نشر بيان صحفي يبين أن التصاميم المستعملة في هذه القمصان الرياضية مستوحاة من فن الزليج المغربي، وتخصيص جزء من الأرباح للحرفيين المغاربة أصحاب الحقوق.وأضاف أن "الوزارة نبهت الشركة إلى أن هذا الفعل يمس مشاعر المواطنين المغاربة بخصوص بلدهم، ولفتت انتباهها إلى الحجج القانونية والوثائق التاريخية التي تحوزها حول هذا العنصر الثقافي".يشار إلى أن "الزليج" عبارة عن زخرفة فسيفسائية تزين بها الجدران ومساحات الأرض، في البيوت والقصور القديمة.طالع أيضا: بعد قطع العلاقات... هل تتجه الأزمة بين المغرب والجزائر نحو توترات خشنة؟
https://sputnikarabic.ae/20220929/أزمة-جديدة-بين-المغرب-والجزائر-بسبب-قميص-كرة-قدم-صور-1068419584.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, الجزائر
"أديداس" تتوصل لاتفاق مع المغرب ينهي أزمة قميص منتخب الجزائر
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كشفت شركة الملابس الرياضية، "أديداس"، اليوم الجمعة، عن اتفاق مع السلطات المغربية لأزمة قميص منتخب الجزائر.
ووفقا لموقع
هسبريس المغربي فقد توصلت أديداس لاتفاق مع وزارة الشباب والتواصل والثقافة، بخصوص الشعار الخاص بقميص المنتخب الجزائري.
ولفتت الصحيفة المغربية إلى ان الاتفاق تضمن اعترافا من أديداس بأن
"التصميم مستوحى بالفعل من نمط فسيفساء الزليج" المغربية، حيث أكدت أنها لم تكن تنتوي الإساءة لأي جهة كانت.
وعبرت شركة الملابس الرياضية العالمية عن "احترامها العميق للشعب والصناعة التقليدية المغربية"، لافتة إلى أنها لا تؤيد "أي عمل من شأنه الاستيلاء على الثقافة والمساس بالإرث التاريخي للشعوب والأمم".
وكانت وزارة الشباب والثقافة المغربية قد وجهت إنذارا قضائيا إلى شركة "أديداس"، بخصوص الاستيلاء الثقافي على التراث المغربي في تصميم "قميص الإحماءات" الخاص بالمنتخب الجزائري لكرة القدم.
وأكد محامي الوزارة المغربية أنه تم إنذار الشركة بضرورة سحب القمصان الرياضية المشار إليها في غضون 15 يوما من استلام الرسالة، أو نشر بيان صحفي يبين أن التصاميم المستعملة في هذه القمصان الرياضية مستوحاة من فن الزليج المغربي، وتخصيص جزء من الأرباح للحرفيين المغاربة أصحاب الحقوق
.
وأضاف أن "الوزارة نبهت الشركة إلى أن هذا الفعل يمس مشاعر المواطنين المغاربة بخصوص بلدهم، ولفتت انتباهها إلى الحجج القانونية والوثائق التاريخية التي تحوزها حول هذا العنصر الثقافي".
يشار إلى أن "الزليج" عبارة عن زخرفة فسيفسائية تزين بها الجدران ومساحات الأرض، في البيوت والقصور القديمة.