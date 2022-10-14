https://sputnikarabic.ae/20221014/أردوغان-يصدر-تعليماته-لبدء-العمل-بسرعة-على-فكرة-بوتين-لإنشاء-مركز-الغاز-1069014861.html

أردوغان يصدر تعليماته لبدء العمل بسرعة على مقترح بوتين بشأن إنشاء مركز لتوزيع الغاز

أردوغان يصدر تعليماته لبدء العمل بسرعة على مقترح بوتين بشأن إنشاء مركز لتوزيع الغاز

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهوا وفدي البلدين بسرعة البدء في العمل على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الذي اقترح فكرته الرئيس... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T09:07+0000

2022-10-14T09:07+0000

2022-10-14T09:30+0000

العالم

رجب طيب أردوغان

فلاديمير بوتين

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وقال أردوغان "جنبا إلى جنب مع السيد بوتين، أصدرنا تعليمات إلى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا والمؤسسة ذات الصلة على الجانب الروسي لإجراء دراسة مشتركة، وسيقومون بإجراء هذه الدراسة".وأضاف أردوغان للصحفيين على متن الطائرة لدى عودتهم من أستانا "آمل سننشئ مركز التوزيع هذا (للغاز). "لدينا مركز توزيع وطني، لكن بالطبع سيكون الآن مركز توزيع دولي. ستعمل وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لدينا والجانب الروسي على هذه المسألة وتقديمها "لا داعي للانتظار هنا".أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،أمس الخميس، أن الاتصالات بين روسيا وتركيا تحقق نتائج جيدة، حيث يتم تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي في أغسطس الماضي.وقال بوتين خلال اجتماع مع نظيره التركي: "على الرغم من كل الصعوبات المرتبطة بالقيود الصحية والسياسية، إلا أننا نجد فرصًا للالتقاء بانتظام والتواصل، وهذا يعطي نتائج جيدة يجب أن أشير إلى أن جميع اتفاقياتنا التي تم التوصل إليها خلال زيارتك إلى سوتشي في أغسطس من هذا العام.وأضاف بوتين بالقول: "الحمد لله أنابيب السيل التركي تعمل بنجاح رغم محاولات التفجير، مؤكدا على أهمية فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في تركيا بحيث يكون ليس فقط للتسليم، ولكن أيضا لتحديد الأسعار.أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان وجّها بالعمل على دراسة مفصلة وعاجلة بشأن إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا.وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على مقترح بوتين بإنشاء مركز للغاز في تركيا"ووجه الرئيسان بدراسة سريعة وتفصيلية لحل هذه المسألة".وبين بيسكوف أن رد فعل الجانب التركي أبدى اهتماما وكان إيجابيا على اقتراح إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي في تركيا.يشار إلى أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، أكد في وقت سابق في تعليقه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إمكانية نقل غاز "التيار الشمالي" المخصص لأوروبا عن طريق البحر الأسود وتركيا، أن هذا المقترح ممكن تقنيا ويجب دراسته بالتفصيل، وبحسب مصادر تركية سيناقش الرئيسان الروسي والتركي فكرة إنشاء مركز للغاز خلال لقائهما في أستانا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال اليوم في المنتدى الدولي لأسبوع الطاقة الروسي، إن روسيا قد تنقل غاز "التيار الشمالي" عبر البحر الأسود وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20221013/بيسكوف-بوتين-وأردوغان-يوجهان-بدراسة-مسألة-إنشاء-مركز-للغاز-الروسي-في-تركيا---1068986709.html

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العالم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين