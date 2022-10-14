https://sputnikarabic.ae/20221014/أمريكا-تتهم-الصين-بعرقلة-جهود-تخفيف-عبء-الديون-عن-أفريقيا-1069046039.html

أمريكا تتهم الصين بعرقلة جهود تخفيف عبء الديون عن أفريقيا

أمريكا تتهم الصين بعرقلة جهود تخفيف عبء الديون عن أفريقيا

اتهمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الصين، اليوم الجمعة، بعرقلة جهود تخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T21:45+0000

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الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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وخلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، استهدفت يلين بكين في العديد من المناسبات خلال الحدث هذا الأسبوع. وقالت في محادثات مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إن الوضع في الدول الأفريقية والدول النامية الأخرى "مقلق للغاية".لكنها قالت أيضا إن "قلة قليلة" طلبت معالجة ديونها من خلال آلية مجموعة العشرين المعروفة بإطار العمل المشترك، ومن هؤلاء نجحت تشاد فقط.وأخبرت يلين نظرائها في الاتحاد الأوروبي أن "الصين عامل مهم في عدم جدوى ذلك. الصين هي أكبر دائن لهذه الدول و لا تشارك بشكل بناء".وفي وقت لاحق في مؤتمر صحفي، قالت إن وزراء مالية مجموعة السبع اجتمعوا مع زملائهم من الدول الأفريقية. وعلقت: "نحن ندرك أهمية إحراز تقدم في وجود إطار أفضل وأكثر فاعلية لتسوية الديون المفرطة".وتابعت: "في الحقيقة، فإن الحاجز الذي يحول دون تحقيق تقدم أكبر هو إحدى الدول الدائنة المهمة، وهي الصين، لذلك كان هناك الكثير من المناقشات حول ما يمكننا القيام به لإحضار الصين إلى طاولة المفاوضات وتعزيز حل أكثر فاعلية لمشاكلهم".

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