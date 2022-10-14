https://sputnikarabic.ae/20221014/أمير-قطر-والرئيس-التركي-يشهدان-توقيع-اتفاقيات-تعاون-في-إسطنبول-1069043418.html

أمير قطر والرئيس التركي يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون في إسطنبول

أمير قطر والرئيس التركي يشهدان توقيع اتفاقيات تعاون في إسطنبول

‏ شهد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ‏التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلديهما في مدينة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T19:11+0000

2022-10-14T19:11+0000

2022-10-14T19:11+0000

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

رجب طيب أردوغان

قطر

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العالم العربي

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وشهد الطرفان في قصر "دولما بهتشه" التوقيع على بروتوكول بشأن التعاون في مجالي الإعلام والاتصال، وبرتوكول تعاون بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "TRT"، ومذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، ومذكرة تفاهم بشأن إدارة الكوارث والطوارئ والمساعدات الإنسانية بين صندوق قطر للتنمية وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التابعة لوزارة الداخلية التركية، ومذكرة تفاهم في مجال أعمال الإنشاءات، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).كما شهد أمير قطر والرئيس التركي التوقيع على اتفاقية بشأن إنشاء وتسيير المراكز الثقافية وأنشطتها، وبروتوكول تعاون بين متاحف قطر ومعهد "يونس امره"، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأرشيف الدبلوماسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، والتوقيع على البيان المشترك للدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.وشهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس رجب طيب أردوغان كذلك في قصر "دلما بهتشه" في إسطنبول التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال البنية التحتية للجودة الحلال بين وزارة الصحة العامة في دولة قطر ووزارة التجارة ووكالة اعتماد الحلال في الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية حقوق الملكية الصناعية، واتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين هيئة تنظيم الاتصالات في قطر وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تركيا.ووصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الخميس، إلى مدينة إسطنبول التركية، في زيارة عمل.وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن: "الأمير تميم يترأس خلال الزيارة مع أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية".وأضافت الوكالة أن الدورة الثامنة سوف تتناول سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يذكر أن اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا تأسست، في ديسمبر/ كانون الأول 2014.وبشكل سنوي، يتم عقد اجتماعات اللجنة الاستراتيجية على أعلى مستوى، وهي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , رجب طيب أردوغان, قطر, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي