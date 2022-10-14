https://sputnikarabic.ae/20221014/أمين-عام-تونس-إلى-الأمام-يقول-إنه-غير-معني-بالترشح-لعضوية-مجلس-النواب-الجديد-1069017461.html

أمين عام "تونس إلى الأمام" يقول إنه غير معني بالترشح لعضوية مجلس النواب الجديد

أمين عام "تونس إلى الأمام" يقول إنه غير معني بالترشح لعضوية مجلس النواب الجديد

قال أمين عام حزب "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، إنه غير معني بالترشح لعضوية مجلس النواب الجديد. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T09:45+0000

2022-10-14T09:45+0000

2022-10-14T09:45+0000

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وأوضح البريكي لراديو موزاييك إن حزبه يستعد للانتخابات التشريعية المقبلة على غرار بقية الحساسيات السياسية، مشيرا إلى أنه ليس من بين المعنيين بالترشح لعضوية مجلس نواب الشعب الجديد بل أن ذلك "في خانة المستحيل".ونفى البريكي أن يكون لحزبه موقفا نهائيا بخصوص إمكانية الانضمام أو التشكيل في ائتلافات انتخابية وسياسية استعدادا للمحطة الانتخابية المقبلة وما سيليها من محطات سياسية محتملة.ولفت البريكي إلى أن انضمام حزبه لائتلافات انتخابية وسياسية يظل رهين التطورات الحاصلة في علاقة بالمحطة الانتخابية المقبلة وما يمكن أن يتغير في المرسوم الانتخابي.يذكر أن المترشحين للانتخابات التشريعية في تونس، اصطدموا بعقبة جمع التزكيات المطلوبة، بينما لا تفصلهم سوى أيام على غلق باب الترشحات لانتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستنطلق في قبول الترشحات بداية من يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى حدود يوم 24 من نفس الشهر، على أن تخصص الفترة الممتدة من 2 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، للنظر في النزاعات المتعلقة بقائمات المترشحين.

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