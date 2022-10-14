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https://sputnikarabic.ae/20221014/إعلام-فلسطيني-يؤكد-أن-جنودا-إسرائيليين-اقتحموا-المسجد-الأقصى-1069014205.html
إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى
إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى
قالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى، فيما تجول مستوطنون بين باحاته. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:48+0000
2022-10-14T08:48+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحم جنود إسرائيليون، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، لافتة إلى أن عددهم بـ"العشرات"، حيث انتشروا في باحاته.وأوضحت أن "مئات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وطقوسـا تلمودية، ورقصات جنونية على أبواب المسجد الأقصى".ولفتت إلى أن المستوطنين كانوا يحملون معهم ما يسمى بـ "القرابين النباتية" في خامس أيام عيد العرش اليهودي.طالع أيضا: "حماس": اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من "باب الأسباط" تصعيد خطير من سلطات الاحتلال
https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-من-انفجار-الأوضاع-على-خلفية-استمرار-اقتحامات-المسجد-الأقصى-1068273821.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى

08:48 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Ajjud jradat57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى
57 جريحا باقتحامات القوات الإسرائيلية باحة المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Ajjud jradat
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قالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى، فيما تجول مستوطنون بين باحاته.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحم جنود إسرائيليون، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، لافتة إلى أن عددهم بـ"العشرات"، حيث انتشروا في باحاته.
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من انفجار الأوضاع على خلفية استمرار اقتحامات المسجد الأقصى
26 سبتمبر, 13:51 GMT
وأوضحت أن "مئات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وطقوسـا تلمودية، ورقصات جنونية على أبواب المسجد الأقصى".
ولفتت إلى أن المستوطنين كانوا يحملون معهم ما يسمى بـ "القرابين النباتية" في خامس أيام عيد العرش اليهودي.
طالع أيضا: "حماس": اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من "باب الأسباط" تصعيد خطير من سلطات الاحتلال
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