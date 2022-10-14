https://sputnikarabic.ae/20221014/إعلام-فلسطيني-يؤكد-أن-جنودا-إسرائيليين-اقتحموا-المسجد-الأقصى-1069014205.html
إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى
إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى
قالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى، فيما تجول مستوطنون بين باحاته. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:48+0000
2022-10-14T08:48+0000
2022-10-14T08:48+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061499174_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e12928ad9a442d840b9fbb9b29b487f.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحم جنود إسرائيليون، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، لافتة إلى أن عددهم بـ"العشرات"، حيث انتشروا في باحاته.وأوضحت أن "مئات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وطقوسـا تلمودية، ورقصات جنونية على أبواب المسجد الأقصى".ولفتت إلى أن المستوطنين كانوا يحملون معهم ما يسمى بـ "القرابين النباتية" في خامس أيام عيد العرش اليهودي.طالع أيضا: "حماس": اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى من "باب الأسباط" تصعيد خطير من سلطات الاحتلال
https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-من-انفجار-الأوضاع-على-خلفية-استمرار-اقتحامات-المسجد-الأقصى-1068273821.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061499174_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3ebb8008896f1941ddc371296bb4a936.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إعلام فلسطيني يؤكد أن جنودا إسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية فلسطينية، إن جنودا إسرائيليين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى، فيما تجول مستوطنون بين باحاته.
ووفقا لوكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحم جنود إسرائيليون، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، لافتة إلى أن عددهم بـ"العشرات"، حيث انتشروا في باحاته.
وأوضحت أن "مئات المستوطنين نفذوا
جولات استفزازية وطقوسـا تلمودية، ورقصات جنونية على أبواب المسجد الأقصى".
ولفتت إلى أن المستوطنين كانوا يحملون معهم ما يسمى بـ "القرابين النباتية" في خامس أيام عيد العرش اليهودي.