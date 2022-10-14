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https://sputnikarabic.ae/20221014/إيران-تعلن-أنها-ستساعد-الشركات-الروسية-المتضررة-من-العقوبات-على-دخول-أسواق-جديدة-1069020303.html
إيران تعلن أنها ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات على دخول أسواق جديدة
إيران تعلن أنها ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات على دخول أسواق جديدة
قال نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده، إن إيران ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية على دخول أسواق جديدة. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:24+0000
2022-10-14T11:24+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
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وأضاف زاده في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نخاف من العقوبات".وتابع "أعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تعاون مثمر بين كلا الجانبين".وحول اعتزام الغرب تحديد سعر للنفط الروسي بـ 60 دولار للبرميل، أكد زاده أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة سعر النفط، بسبب انخفاض العرض؛ وأيضا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في أوروبا والولايات المتحدة.ويخطط الغرب إلى فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، اعتباراً من 5 ديسمبر/ كانون الأول للنفط؛ وللمشتقات البترولية، بدءا من 5 فبراير/ شباط 2023.وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، من أن روسيا لن تورد النفط إلى الدول، التي ستفرض الحد الأقصى على الأسعار.
https://sputnikarabic.ae/20220719/بوتين-فكرة-تحديد-كميات-وسعر-النفط-الروسي-ستؤدي-إلى-ارتفاع-حاد-بالأسعار-1065309244.html
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روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران

إيران تعلن أنها ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات على دخول أسواق جديدة

11:24 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть" / الانتقال إلى بنك الصورالشركة النفطية الروسية "روسنفط"
الشركة النفطية الروسية روسنفط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Press Service of "НК Роснефть"
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قال نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده، إن إيران ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية على دخول أسواق جديدة.
وأضاف زاده في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نخاف من العقوبات".

وأوضح أن "هناك طرق للخروج من مشكلة العقوبات، نحن نعرفها، وباستخدامها، آمل أن نساعد الشركات الروسية حتى تتمكن من دخول أسواق جديدة".

وتابع "أعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تعاون مثمر بين كلا الجانبين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الثلاثية المنعقدة في طهران الثلاثاء 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
بوتين: فكرة تحديد كميات وسعر النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع حاد بالأسعار
19 يوليو, 21:50 GMT
وحول اعتزام الغرب تحديد سعر للنفط الروسي بـ 60 دولار للبرميل، أكد زاده أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة سعر النفط، بسبب انخفاض العرض؛ وأيضا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في أوروبا والولايات المتحدة.

ويخطط الغرب إلى فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، اعتباراً من 5 ديسمبر/ كانون الأول للنفط؛ وللمشتقات البترولية، بدءا من 5 فبراير/ شباط 2023.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، من أن روسيا لن تورد النفط إلى الدول، التي ستفرض الحد الأقصى على الأسعار.
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