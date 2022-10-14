https://sputnikarabic.ae/20221014/إيران-تعلن-أنها-ستساعد-الشركات-الروسية-المتضررة-من-العقوبات-على-دخول-أسواق-جديدة-1069020303.html
إيران تعلن أنها ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات على دخول أسواق جديدة
إيران تعلن أنها ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات على دخول أسواق جديدة
قال نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده، إن إيران ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية على دخول أسواق جديدة. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:24+0000
2022-10-14T11:24+0000
2022-10-14T11:24+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
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وأضاف زاده في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نخاف من العقوبات".وتابع "أعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تعاون مثمر بين كلا الجانبين".وحول اعتزام الغرب تحديد سعر للنفط الروسي بـ 60 دولار للبرميل، أكد زاده أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة سعر النفط، بسبب انخفاض العرض؛ وأيضا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في أوروبا والولايات المتحدة.ويخطط الغرب إلى فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، اعتباراً من 5 ديسمبر/ كانون الأول للنفط؛ وللمشتقات البترولية، بدءا من 5 فبراير/ شباط 2023.وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، من أن روسيا لن تورد النفط إلى الدول، التي ستفرض الحد الأقصى على الأسعار.
https://sputnikarabic.ae/20220719/بوتين-فكرة-تحديد-كميات-وسعر-النفط-الروسي-ستؤدي-إلى-ارتفاع-حاد-بالأسعار-1065309244.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران
إيران تعلن أنها ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات على دخول أسواق جديدة
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قال نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسد زاده، إن إيران ستساعد الشركات الروسية المتضررة من العقوبات الغربية على دخول أسواق جديدة.
وأضاف
زاده في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن لا نخاف من العقوبات".
وأوضح أن "هناك طرق للخروج من مشكلة العقوبات، نحن نعرفها، وباستخدامها، آمل أن نساعد الشركات الروسية حتى تتمكن من دخول أسواق جديدة".
وتابع "أعتقد أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تعاون مثمر بين كلا الجانبين".
وحول اعتزام الغرب تحديد سعر للنفط الروسي بـ 60 دولار للبرميل، أكد زاده أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة سعر النفط، بسبب انخفاض العرض؛ وأيضا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في أوروبا والولايات المتحدة.
ويخطط الغرب إلى فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، اعتباراً من 5 ديسمبر/ كانون الأول للنفط؛ وللمشتقات البترولية، بدءا من 5 فبراير/ شباط 2023.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، في وقت سابق، من أن روسيا لن تورد النفط إلى الدول، التي ستفرض الحد الأقصى على الأسعار.