https://sputnikarabic.ae/20221014/إيران-تعلن-أن-بعض-المشاركين-في-أعمال-شغب-البلاد-تلقوا-تدريبات-في-الخارج-1069011035.html

إيران تعلن أن بعض المشاركين في أعمال شغب البلاد تلقوا تدريبات في الخارج

إيران تعلن أن بعض المشاركين في أعمال شغب البلاد تلقوا تدريبات في الخارج

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء أمس الخميس، أن بعض الضالعين في أعمال الشغب الأخيرة في بلاده قد تلقوا تدريبات في الخارج. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T06:35+0000

2022-10-14T06:35+0000

2022-10-14T06:35+0000

إيران

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وأفادت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أنه جاءت تصريحات وحيدي تعليقا على دور الإعلام المعادي لبلاده في أعمال الشغب الأخيرة في إيران، مؤكدا أن بعض المشاركين في أعمال الشغب قد تلقوا تدريبات في الخارج، وأرسلت إليهم الأموال من الخارج باستمرار.وشدد وحيدي على أن "الغرب وأمريكا يضرون بالثورة والشعب، مدعيا أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها العدو، حيث يظهر الكثير من الأكاذيب على أنها حقائق بحيث يصدقها بعض الأفراد.وأفاد وزير الداخلية الإيراني بأن هنالك شخصا اعتقل أمام وزارة الداخلية، قيل إن الأموال كانت تأتيه من الخارج وتودع بانتظام في حسابه كل 10-15 دقيقة يتم إيداع حوالي 25 إلى 30 مليون تومان في حسابه.وقال وحيدي:ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اعتقال أكثر من 250 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة على وفاة الفتاة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب.وكشفت الوزارة في بيان وقتها، أن المواطنين الأجانب من دول فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا في مكان أحداث الشغب أو "وراء كواليس المؤامرة"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.وأضاف البيان أنه تم توجيه "الإشعار الواجب" إلى "السفارات التي كان لعملائها أدنى مشاركة أو دخول إلى ساحة الاضطرابات"، بما في ذلك سفارات "ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والسويد".وخلال الأسابيع الأخيرة، نزل آلاف الإيرانيين إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة مهسا أميني، وهي فتاة تبلغ من العمر 22 عاما كانت قد احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية في العاصمة طهران بزعم عدم التزامها باللباس الإسلامي الصارم الإيراني.وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.

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