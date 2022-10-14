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https://sputnikarabic.ae/20221014/اجتماع-روسي-سوري-مشترك-لبحث-عودة-المهجرين-1069022687.html
اجتماع روسي سوري مشترك لبحث عودة المهجرين
اجتماع روسي سوري مشترك لبحث عودة المهجرين
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع بعد غد الأحد، بمشاركة وفد روسي كبير، للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين، السورية والروسية، حول عودة المهجرين. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:50+0000
2022-10-14T11:50+0000
روسيا
أخبار سوريا اليوم
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دمشق - سبوتنيك. وذكرت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، سيترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع المشترك، كما سيشارك في الاجتماع نواب عن مجلس الدوما الروسي وممثلون عن جميع الوزارات الروسية ومن إدارة الشؤون الرئاسية الروسية، برئاسة نائب مدير الإدارة أولغا لياكنا، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامى الروس في سوريا".وعلى هامش الاجتماع المشترك ستجري، بحسب المصادر ذاتها " لقاءات بين الجانبين السوري والروسي لبحث مجالات تعزيز التعاون المشترك، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة".وأضافت المصادر أن "فرقا موسيقية روسية ستكون ضمن الوفد الروسي، من بينها فرقة أوركسترا الكرملين التي ستقيم حفلاً في دار الأوبرا، في الـ 18 من الشهر الجاري، على هامش الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية - الروسية".وأشارت المصادر إلى "وصول دفعة جديدة من المساعدات الروسية المقدمة إلى سوريا، من ضمنها محطتان كهروضوئيتان، سيتم تقديمهما لمدينتي معلولا وصيدنايا، حيث ستجري مراسم تسليم المحطتين بحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي".يذكر أن الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية - الروسية، عقدت اجتماعها الأخير في الـ 16 من يونيو/ حزيران الماضي، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20211223/دمشق-تتهم-دولا-غربية-بالعمل-على-عرقلة-عودة-المهجرين-السوريين-إلى-وطنهم-1054477800.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم
روسيا, أخبار سوريا اليوم

اجتماع روسي سوري مشترك لبحث عودة المهجرين

11:50 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyahعودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين
عودة 16 ألف عائلة مُهجّرة لبلداتها شرقي درعا خلال يومين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Tareq al-Hasaniyah
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أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع بعد غد الأحد، بمشاركة وفد روسي كبير، للهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين، السورية والروسية، حول عودة المهجرين.
دمشق - سبوتنيك. وذكرت المصادر لوكالة "سبوتنيك" أن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، سيترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع المشترك، كما سيشارك في الاجتماع نواب عن مجلس الدوما الروسي وممثلون عن جميع الوزارات الروسية ومن إدارة الشؤون الرئاسية الروسية، برئاسة نائب مدير الإدارة أولغا لياكنا، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامى الروس في سوريا".

وعلى هامش الاجتماع المشترك ستجري، بحسب المصادر ذاتها " لقاءات بين الجانبين السوري والروسي لبحث مجالات تعزيز التعاون المشترك، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة".
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وأضافت المصادر أن "فرقا موسيقية روسية ستكون ضمن الوفد الروسي، من بينها فرقة أوركسترا الكرملين التي ستقيم حفلاً في دار الأوبرا، في الـ 18 من الشهر الجاري، على هامش الاجتماع المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية - الروسية".

وأشارت المصادر إلى "وصول دفعة جديدة من المساعدات الروسية المقدمة إلى سوريا، من ضمنها محطتان كهروضوئيتان، سيتم تقديمهما لمدينتي معلولا وصيدنايا، حيث ستجري مراسم تسليم المحطتين بحضور بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي".

يذكر أن الهيئتين الوزاريتين التنسيقيتين السورية - الروسية، عقدت اجتماعها الأخير في الـ 16 من يونيو/ حزيران الماضي، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الرابع لمتابعة المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، وذلك بمشاركة ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
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