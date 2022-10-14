https://sputnikarabic.ae/20221014/ارتفاع-عد-الدول-التي-يدخلها-الإماراتيون-دون-تأشيرة-إلى-176-دولة-1069016473.html
ارتفاع عد الدول التي يدخلها الإماراتيون دون تأشيرة إلى 176 دولة
ارتفاع عد الدول التي يدخلها الإماراتيون دون تأشيرة إلى 176 دولة
ارتفع عدد الدول التي يمكن للإماراتيين دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة من 175 دولة الأسبوع الماضي إلى 176 دولة. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T09:28+0000
2022-10-14T09:28+0000
2022-10-14T09:28+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لموقع الإمارات اليوم، أصبح جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى، حيث لم يعد يحتاج إلى تأشيرة إلا لـ22 دولة حول العالم.ويتمتع جواز السفر الإماراتي طبقا لمقاييس عالمية بدخول 119 دولة دون تأشيرة مسبقة، و57 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها لدى الوصول، فيما تقلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة قبل السفر إلى 22 دولة فقط.وفي المركز الثاني جاءت 11 دولة، تستطيع دخول 173 دولة حول العالم دون تأشيرة، وهي: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، كوريا الجنوبية، سويسرا.طالع أيضا: الإمارات تعلن تطبيق نظام جديد للتأشيرات
https://sputnikarabic.ae/20220812/الحكومة-الاتحادية-في-أبو-ظبي-تعلن-موعد-إصدار-الجيل-الجديد-من-جواز-السفر-الإماراتي-1066326357.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ارتفاع عد الدول التي يدخلها الإماراتيون دون تأشيرة إلى 176 دولة
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ارتفع عدد الدول التي يمكن للإماراتيين دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة من 175 دولة الأسبوع الماضي إلى 176 دولة.
ووفقا لموقع
الإمارات اليوم، أصبح جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى، حيث لم يعد يحتاج إلى تأشيرة إلا لـ22 دولة حول العالم.
ويتمتع جواز السفر الإماراتي طبقا لمقاييس عالمية بدخول 119 دولة دون تأشيرة مسبقة، و57 دولة يمكن الحصول على تأشيرتها لدى الوصول، فيما تقلّص عدد الدول التي تحتاج إلى تأشيرة قبل السفر
إلى 22 دولة فقط.
وفي المركز الثاني جاءت 11 دولة، تستطيع دخول 173 دولة حول العالم دون تأشيرة، وهي: ألمانيا، السويد، فنلندا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، كوريا الجنوبية، سويسرا.