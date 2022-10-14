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https://sputnikarabic.ae/20221014/استعادة-حركة-المرور-البحرية-في-مضيق-البوسفور--1069010108.html
استعادة حركة المرور البحرية في مضيق البوسفور
استعادة حركة المرور البحرية في مضيق البوسفور
ذكرت وكالة الأنباء التركية، الأناضول، يوم الجمعة، أنه تم استعادة حركة المرور البحرية في مضيق البوسفور، التي تم حظرها بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T04:20+0000
2022-10-14T04:20+0000
أخبار تركيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، الخميس، قال خفر السواحل التركي، إنه "تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة من إسطنبول إلى ميناء قفقاز".يشار إلى أن خفر السواحل التركي، أعلن في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد توقف دام نحو 3 ساعات، إثر تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا.وذكر خفر السواحل التركي حينها، في بيان "استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور اعتبارًا من الساعة 20:00 [بالتوقيت المحلي]"، بما يشير إلى أن التوقف المؤقت استمر نحو 3 ساعات فقط.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

استعادة حركة المرور البحرية في مضيق البوسفور

04:20 GMT 14.10.2022
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مضيق البسفور - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Sergey Subbotin
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ذكرت وكالة الأنباء التركية، الأناضول، يوم الجمعة، أنه تم استعادة حركة المرور البحرية في مضيق البوسفور، التي تم حظرها بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى ميناء قفقاز.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، الخميس، قال خفر السواحل التركي، إنه "تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب تعطل سفينة شحن كانت متجهة من إسطنبول إلى ميناء قفقاز".
يشار إلى أن خفر السواحل التركي، أعلن في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، استئناف حركة الملاحة في مضيق البوسفور، بعد توقف دام نحو 3 ساعات، إثر تعطل سفينة شحن كانت متجهة إلى روسيا.
وذكر خفر السواحل التركي حينها، في بيان "استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور اعتبارًا من الساعة 20:00 [بالتوقيت المحلي]"، بما يشير إلى أن التوقف المؤقت استمر نحو 3 ساعات فقط.
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