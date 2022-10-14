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https://sputnikarabic.ae/20221014/استيراد-الاتحاد-الأوروبي-من-روسيا-1069020453.html
استيراد الاتحاد الأوروبي من روسيا
استيراد الاتحاد الأوروبي من روسيا
على الرغم من العقوبات، زادت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من السلع من روسيا في يونيو/ حزيران الماضي. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:35+0000
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وتصدرت قائمة دول الاتحاد الأوروبي سلوفينيا (+ 99٪) ، وإسبانيا (+ 69٪)، والسويد (+ 48٪)، وبلجيكا (+ 25٪)، وبولندا (+ 19٪). وشهدت أكبر انخفاض في الواردات من روسيا كل من قبرص والنمسا ولوكسمبورغ.
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استيراد الاتحاد الأوروبي من روسيا

11:35 GMT 14.10.2022
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على الرغم من العقوبات، زادت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وارداتها من السلع من روسيا في يونيو/ حزيران الماضي.
وتصدرت قائمة دول الاتحاد الأوروبي سلوفينيا (+ 99٪) ، وإسبانيا (+ 69٪)، والسويد (+ 48٪)، وبلجيكا (+ 25٪)، وبولندا (+ 19٪).
وشهدت أكبر انخفاض في الواردات من روسيا كل من قبرص والنمسا ولوكسمبورغ.
استيراد الاتحاد الأوروبي من روسيا - سبوتنيك عربي
استيراد الاتحاد الأوروبي من روسيا - سبوتنيك عربي
استيراد الاتحاد الأوروبي من روسيا - سبوتنيك عربي
استيراد الاتحاد الأوروبي من روسيا - سبوتنيك عربي
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