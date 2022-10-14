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https://sputnikarabic.ae/20221014/الاتحاد-الأوروبي-سنرد-إذا-استخدمت-موسكو-الأسلحة-النووية-ضد-أوكرانيا-1069046289.html
الاتحاد الأوروبي: سنرد إذا استخدمت موسكو الأسلحة النووية ضد أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: سنرد إذا استخدمت موسكو الأسلحة النووية ضد أوكرانيا
موسكو - سبوتنيك. وقالت مصرالي، خلال إحاطة المفوضية الأوروبية منتصف النهار: "حسنا، ما قاله الممثل السامي واضح جدا. ستكون هناك عواقب وخيمة للهجوم النووي وليس... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T22:37+0000
2022-10-14T22:37+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت مصرالي، خلال إحاطة المفوضية الأوروبية منتصف النهار: "حسنا، ما قاله الممثل السامي واضح جدا. ستكون هناك عواقب وخيمة للهجوم النووي وليس هناك شك في أنه سيتعين على أوروبا وحلفائها الرد على استخدام الأسلحة النووية".وأضافت مصرالي أن هذه ليست مجرد كلمات، مذكرة بأنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير غير مسبوقة لدعم كييف على جميع المستويات، بما في ذلك العسكرية.ويوم الخميس، وعد بوريل، متحدثا في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في بروج، "برد قوي من الجانب العسكري" على روسيا إذا شنت البلاد هجوما نوويا ضد أوكرانيا.وكثف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخطاب حول الخطط الروسية المزعومة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.وانتقدت روسيا هذا الادعاء وقالت إنها لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في ظل الشروط المنصوص عليها في دستورها.وفي سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب تخطى جميع الحدود في سياسته المعادية لروسيا والتهديدات المستمرة ضد موسكو، بما في ذلك الابتزاز النووي.وأضاف بوتين أن كبار مسؤولي الناتو يتحدثون منذ فترة طويلة عن إمكانية ومقبولية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220921/بيسكوف-بوريل-لا-يملك-أي-اعتبار-في-روسيا-1068043047.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

الاتحاد الأوروبي: سنرد إذا استخدمت موسكو الأسلحة النووية ضد أوكرانيا

22:37 GMT 14.10.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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موسكو - سبوتنيك. وقالت مصرالي، خلال إحاطة المفوضية الأوروبية منتصف النهار: "حسنا، ما قاله الممثل السامي واضح جدا. ستكون هناك عواقب وخيمة للهجوم النووي وليس هناك شك في أنه سيتعين على أوروبا وحلفائها الرد على استخدام الأسلحة النووية".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
بيسكوف: بوريل لا يملك أي اعتبار في روسيا
21 سبتمبر, 11:32 GMT
وأضافت مصرالي أن هذه ليست مجرد كلمات، مذكرة بأنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، اتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير غير مسبوقة لدعم كييف على جميع المستويات، بما في ذلك العسكرية.
ويوم الخميس، وعد بوريل، متحدثا في افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في بروج، "برد قوي من الجانب العسكري" على روسيا إذا شنت البلاد هجوما نوويا ضد أوكرانيا.
وكثف الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الخطاب حول الخطط الروسية المزعومة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
وانتقدت روسيا هذا الادعاء وقالت إنها لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في ظل الشروط المنصوص عليها في دستورها.
وفي سبتمبر/ أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب تخطى جميع الحدود في سياسته المعادية لروسيا والتهديدات المستمرة ضد موسكو، بما في ذلك الابتزاز النووي.
وأضاف بوتين أن كبار مسؤولي الناتو يتحدثون منذ فترة طويلة عن إمكانية ومقبولية استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد موسكو.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة21:02 GMT
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