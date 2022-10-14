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الاتحاد الأوروبي يقرر تدريب 15 ألف جندي أوكراني
الاتحاد الأوروبي يقرر تدريب 15 ألف جندي أوكراني
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على مهمة تدريب عسكرية جديدة للجيش الأوكراني. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T10:27+0000
2022-10-14T10:27+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن دبلوماسيين قولهم: إن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية".وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد طرح فكرة تدريب القوات الأوكرانية في أغسطس/آب الماضي.وقد تشمل المهمة تدريبات في مجالات مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.وسيتم تدريب القوات الأوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وألمانيا.ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين المقبل في لوكسمبورغ على القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل الـ27 اليوم.
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

الاتحاد الأوروبي يقرر تدريب 15 ألف جندي أوكراني

10:27 GMT 14.10.2022
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على مهمة تدريب عسكرية جديدة للجيش الأوكراني.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن دبلوماسيين قولهم: إن "سفراء دول الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع على مهمة تدريب عسكرية لنحو 15 ألف جندي بالقوات المسلحة الأوكرانية".
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وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد طرح فكرة تدريب القوات الأوكرانية في أغسطس/آب الماضي.
وقد تشمل المهمة تدريبات في مجالات مثل اللوجستيات والحماية من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
وسيتم تدريب القوات الأوكرانية في دول الاتحاد الأوروبي مثل بولندا وألمانيا.
ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين المقبل في لوكسمبورغ على القرار الذي اتخذه سفراء دول التكتل الـ27 اليوم.
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