https://sputnikarabic.ae/20221014/البرلمان-العراقي-ينجح-في-انتخاب-رئيس-جديد-للبلاد-والدور-الآن-على-لبنان-1069030573.html
البرلمان العراقي ينجح في انتخاب رئيس جديد للبلاد... والدور الآن على لبنان
البرلمان العراقي ينجح في انتخاب رئيس جديد للبلاد... والدور الآن على لبنان
تتناول حلقة اليوم من البرنامج: الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يكلف الوزير السابق محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة، وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد من بيروت... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T14:57+0000
2022-10-14T14:57+0000
2022-10-14T14:57+0000
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حول العالم
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البرلمان العراقي ينجح في انتخاب رئيس جديد للبلاد .. والدور الان على لبنان
البرلمان العراقي ينجح في انتخاب رئيس جديد للبلاد .. والدور الان على لبنان
كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد الوزير السابق محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وجاء تكليف السوداني، بتشكيل الحكومة في بعد عام من الشلل السياسي في البلاد. وشكر السوداني "ممثلي الشعب" الذين منحوه ثقتهم عبر تكليفه بتشكيل الحكومة.يقول الباحث السياسي الدكتور علي التميمي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد وجوب انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهرأكد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر، مشيرة إلى أن "الرسالة التي تحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
البرلمان العراقي ينجح في انتخاب رئيس جديد للبلاد... والدور الآن على لبنان
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج: الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يكلف الوزير السابق محمد السوداني بتشكيل حكومة جديدة، وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد من بيروت وجوب انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهر الجاري.
كلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد الوزير السابق محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وجاء تكليف السوداني، بتشكيل الحكومة في بعد عام من الشلل السياسي في البلاد. وشكر السوداني "ممثلي الشعب" الذين منحوه ثقتهم عبر تكليفه بتشكيل الحكومة.
يقول الباحث السياسي الدكتور علي التميمي، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"بالتأكيد هذا التكليف للسيد محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية، خلال مدة 30 يوما كما رسمها الدستور، سيكون أمام امتحان مهم وصعب، لأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى توافق، وأيضا المنهاج الوزاري الذي طرحه كما قال سيحقق أمنيات المواطن من حيث الاقتصاد والسياسة والخدمات والتعليم والصحة، وهذا كله مرهون بمدى كفاءة ونزاهة الطاقم الوزاري، لكن بشكل عام، هذا التكليف أشاع جو إيجابي لدى المواطنين العراقيين".
وزيرة الخارجية الفرنسية تؤكد وجوب انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهر
أكد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
، على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر، مشيرة إلى أن "الرسالة التي تحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
" بشكل عام هناك اهتمام فرنسي تاريخي بالوضع في لبنان، وفي المدة الأخيرة كان هناك اهتمام مباشر حول عدة مسائل، النقطة الأولى كان هناك اتفاق أميركي فرنسي سعودي لترتيب بعض المسائل اللبنانية، وتم التوافق ليكون لفرنسا دور في تحضير الأجواء من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وتقريب وجهات النظر وعدم ذهاب الأمور إلى مواجهات واضطرابات أمنية، كما قامت فرنسا بدور بناء من أجل إنجاح التوافق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ..