https://sputnikarabic.ae/20221014/البرهان-يؤكد-أن-القوات-المسلحة-ستمضي-في-أي-طريق-يمكن-أن-يقود-السودان-إلى-بر-الأمان-1069036316.html

البرهان يؤكد أن القوات المسلحة ستمضي في أي طريق يمكن أن يقود السودان إلى بر الأمان

البرهان يؤكد أن القوات المسلحة ستمضي في أي طريق يمكن أن يقود السودان إلى بر الأمان

أكد القائد العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح ‏البرهان،‎ ‎اليوم الجمعة، أن "القوات المسلحة ستمضي في أي طريق يمكن أن يمضي ‏بالبلاد إلى بر... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T17:25+0000

2022-10-14T17:25+0000

2022-10-14T17:25+0000

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جاء ذلك خلال حضور البرهان عقد زواج 150 شابا وشابة بمنطقة البسابير في مدينة شندي السودانية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).ودعا البرهان إلى "التوافق الكامل الذي يعبر بالبلاد إلى بر الأمان ويحقق آمال وتطلعات المواطنين، وأكد على عدم السماح بانزلاق البلاد إلى ما انزلقت إليه بعض الدول".ولفت إلى "الكثير من محاولات الكذب والتلفيق والمزايدات التى راجت خلال الأيام الماضية وما صاحبها من تجريح لبعض قيادات القوات المسلحة"، واصفا إياها بأنها "مزايدات للكسب السياسي والتي لن تنطلي على الشعب السوداني".وشدد البرهان في هذا الإطار على "بقاء عضوي مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول شمس الدين كباشي والفريق أول ياسر العطا في موقعيهما".كما نوه عبد الفتاح البرهان إلى أن "القوات المسلحة وبالرغم من أنها لن تشارك بشكل فاعل في المشهد السياسي، إلا أنها ستظل تراقب الأوضاع بما لا يسمح بانزلاق البلاد، وستحرص على استمرار تحقيق شعار جيش واحد وشعب واحد".كما لفت إلى "استمرار التواصل مع الذين ما زالوا يحملون السلاح للتوصل إلى سلام شامل يحفظ تماسك البلاد".وسبق أن أكد القائد العسكري الحاكم في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الجيش السوداني سيظل وفيا للشعب وينحاز لخياراته الوطنية في جميع الأحوال، مذكرا بما آلت إليه الأوضاع في السودان، محذرا من أنها لا تحتمل التفرقة. وعبر عن أمله في أن تنتهي الفترة الانتقالية وتخلص لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي