https://sputnikarabic.ae/20221014/الحكم-بسجن-زعيم-عصابة-نصبت-على-الجيش-الأمريكي-وباعته-معدات-مزيفة-1069031120.html

الحكم بسجن زعيم عصابة نصبت على الجيش الأمريكي وباعته معدات مزيفة

الحكم بسجن زعيم عصابة نصبت على الجيش الأمريكي وباعته معدات مزيفة

حُكم على رجل من مدينة نيويورك كان يدير مخططا احتياليا باع من خلاله ملابس ومعدات صينية مزيفة دون المستوى المطلوب للجيش الأمريكي مقابل 20 مليون دولار. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T15:29+0000

2022-10-14T15:29+0000

2022-10-14T15:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

مجتمع

العالم

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من المحتمل أن تعرض هذه المعدات أعضاء الخدمة الفعلية للخطر، ولذلك قضت المحكمة عليه بالسجن الفيدرالي لأكثر من ثلاث سنوات، حسبما قال المدعون.كان رامين كوهانباش، 52 عاما، واحدا من ثلاثة أشخاص لعبوا دورا في عملية الاحتيال التي تم فيها تقديم عينات من الملابس العسكرية الأصلية وعلامات لخمسة عشر شركة تصنع منتجات للجيش الأمريكي.قالت السلطات إن المصنعين الصينيين زوروا الملابس التي شُحنت إلى كوهانباش لتوزيعها على الموردين الذين باعوها للحكومة الأمريكية على أنها أمريكية الصنع.يشترط قانون الولايات المتحدة أن يتم إنتاج الزي الرسمي والعتاد الذي يتم بيعه إلى وزارة الدفاع في الولايات المتحدة أو بعض البلدان المحددة الأخرى، والصين ليست من بينها.قال المدعي الأمريكي في ولاية رود آيلاند زاكاري كونا: "يخاطر رجال ونساء الخدمة الأمريكية بحياتهم كل يوم دفاعا عن الأمة، لكن المخاطر التي يواجهونها يجب ألا تأتي أبدا من الزي الرسمي الذي يرتدونه والمعدات التي يحملونها".وأردف: "في هذه القضية، قامت أفعال المدعى عليهم بذلك بالضبط، حيث استبدلت المنتجات المقلدة دون المستوى المطلوب والمصنوعة في الخارج، بالمنتجات الأمريكية".وقال المدعون إن بعض المعدات كانت تفتقر إلى ميزات السلامة الحاسمة أو فشلت في تلبية مواصفات السلامة. وشمل ذلك أكثر من 13 ألف سترة مزيفة كان من المفترض أن تكون مصنوعة من قماش يجعل من الصعب اكتشافها باستخدام نظارات الرؤية الليلية، لكنها لم تكن كذلك؛ بالإضافة إلى نحو 18 ألف غطاء رأس مصنفة زورا على أنها مقاومة للهب.

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