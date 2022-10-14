عربي
https://sputnikarabic.ae/20221014/الخارجية-الإيرانية-تصف-تعامل-باريس-مع-إضرابات-العمال-في-فرنسا-بأنها-كيل-بمكيالين-1069024009.html
الخارجية الإيرانية تصف تعامل باريس مع إضرابات العمال في فرنسا بأنها كيل بمكيالين
الخارجية الإيرانية تصف تعامل باريس مع إضرابات العمال في فرنسا بأنها كيل بمكيالين
وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، تصرفات فرنسا في مواجهة إضراب عمال قطاع الطاقة في باريس بأنها كيل بمكيالين. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T12:38+0000
2022-10-14T12:38+0000
أخبار فرنسا
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/94/1043619419_0:157:2999:1843_1920x0_80_0_0_72ff6a8efaa2f7e70af1d715629631e6.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن ناصر كنعاني، إشارته إلى أهمية تسليط الأضواء على الإضرابات العمالية في قطاع النفط والغاز بفرنسا، وتهديد السلطات الفرنسية باللجوء إلى استخدام القوة لإنهاء تلك الإضرابات.ويشار إلى إن موظفي شركتي "توتال" و"إكسون" الفرنسيتين يواصلون الإضراب منذ حوالي أسبوعين، بهدف المطالبة برفع الأجور في ظل أزمة تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، وبحصة أكبر من الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشركتان نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.وأدى الحصار المفروض على مصافي ومستودعات تخزين الوقود في فرنسا إلى نقص الوقود في جميع أنحاء البلاد، حيث حذرت السلطات الفرنسية من اضطرارهم للتدخل إذا لم ينه عمال قطاع الطاقة بالبلاد إضرابهم على الفور.وفي السياق نفسه، فقد أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء أمس الخميس، أن بعض الضالعين في أعمال الشغب الأخيرة في بلاده قد تلقوا تدريبات في الخارج وأرسلت إليهم الأموال من الخارج باستمرار.وشدد وحيدي على أن "الغرب وأمريكا يضرون بالثورة والشعب، مدعيا أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها العدو، حيث يظهر الكثير من الأكاذيب على أنها حقائق بحيث يصدقها بعض الأفراد.وقال وحيدي:ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اعتقال أكثر من 250 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة على وفاة الفتاة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب.وكشفت الوزارة في بيان وقتها، أن المواطنين الأجانب من دول فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا في مكان أحداث الشغب أو "وراء كواليس المؤامرة"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20221012/عبد-اللهيان-يصرح-أن-بلاده-لن-تسمح-لأي-طرف-داخلي-أو-خارجي-المساس-بأمن-إيران-القومي-1068953025.html
أخبار فرنسا
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104361/94/1043619419_165:0:2832:2000_1920x0_80_0_0_8961eb8af44a704280e9ed0e82e36881.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , إيران
أخبار فرنسا , إيران

الخارجية الإيرانية تصف تعامل باريس مع إضرابات العمال في فرنسا بأنها كيل بمكيالين

12:38 GMT 14.10.2022
© AP Photo / Daniel Coleمحطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد
محطة قطار في مارسيليا - فرنسا - إضراب ضد قانون التقاعد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Daniel Cole
تابعنا عبرTelegram
وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الجمعة، تصرفات فرنسا في مواجهة إضراب عمال قطاع الطاقة في باريس بأنها كيل بمكيالين.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن ناصر كنعاني، إشارته إلى أهمية تسليط الأضواء على الإضرابات العمالية في قطاع النفط والغاز بفرنسا، وتهديد السلطات الفرنسية باللجوء إلى استخدام القوة لإنهاء تلك الإضرابات.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2022
عبد اللهيان يصرح أن بلاده لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي المساس بأمن إيران القومي
12 أكتوبر, 16:38 GMT
ويشار إلى إن موظفي شركتي "توتال" و"إكسون" الفرنسيتين يواصلون الإضراب منذ حوالي أسبوعين، بهدف المطالبة برفع الأجور في ظل أزمة تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار، وبحصة أكبر من الأرباح الكبيرة التي تجنيها الشركتان نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للطاقة.
وأدى الحصار المفروض على مصافي ومستودعات تخزين الوقود في فرنسا إلى نقص الوقود في جميع أنحاء البلاد، حيث حذرت السلطات الفرنسية من اضطرارهم للتدخل إذا لم ينه عمال قطاع الطاقة بالبلاد إضرابهم على الفور.
وفي السياق نفسه، فقد أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، مساء أمس الخميس، أن بعض الضالعين في أعمال الشغب الأخيرة في بلاده قد تلقوا تدريبات في الخارج وأرسلت إليهم الأموال من الخارج باستمرار.
وشدد وحيدي على أن "الغرب وأمريكا يضرون بالثورة والشعب، مدعيا أن هذه هي الطريقة التي يعمل بها العدو، حيث يظهر الكثير من الأكاذيب على أنها حقائق بحيث يصدقها بعض الأفراد.
وقال وحيدي:

نشطت مجموعات مختلفة في الاضطرابات الأخيرة، وكانت هنالك خلايا منظمة من قبل الكيان الصهيوني وبعضهم حصلوا على 500 ألف تومان مقابل كل زجاجة مولوتوف.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، اعتقال أكثر من 250 شخصا على خلفية الاحتجاجات المستمرة على وفاة الفتاة مهسا أميني، بينهم 9 أجانب.
وكشفت الوزارة في بيان وقتها، أن المواطنين الأجانب من دول فرنسا وألمانيا وبولندا وإيطاليا وهولندا والسويد وغيرها اعتقلوا في مكان أحداث الشغب أو "وراء كواليس المؤامرة"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала