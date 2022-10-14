https://sputnikarabic.ae/20221014/الخزانة-الأمريكية-تهدد-بفرض-عقوبات-على-شركات-أجنبية---1069034684.html

الخزانة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على شركات أجنبية

الخزانة الأمريكية تهدد بفرض عقوبات على شركات أجنبية

زعمت وزارة الخزانة الأمريكية في منشور لها أن واشنطن لديها سلطات واسعة وأنها مستعدة لاستخدامها في تطبيق عقوبات على أي أفراد أو كيانات قانونية أجنبية تدعم المجمع... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T16:42+0000

2022-10-14T16:42+0000

2022-10-14T16:42+0000

العالم

اقتصاد

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وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة تفسيرات لعدة أسئلة متكررة حول العقوبات ضد روسيا، حيث قالت الوزارة ردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركات غير الأمريكية تتعرض لمخاطر فرض عقوبات على إمداد روسيا بالذخيرة والمنتجات العسكرية الأخرى أو لدعمها المجمع الصناعي العسكري الروسي، بعبارة مقتضبة هي "نعم".وجاء في تفسير الوزارة: "إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (وزارة الخزانة الأمريكية) على استعداد لاستخدام سلطاته الواسعة ضد الأفراد والكيانات غير الأمريكية، والذين يوردون الذخائر ويقدمون دعمًا آخر للمجمع الصناعي العسكري في روسيا الاتحادية، وكذلك ضد القطاع الخاص"، بحسب ادعاءاتها.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد حذر في وقت سابق، من نفاذ صبر موسكو على أعمال العدوان الاقتصادي الذي تقوم بها الدول الغربية واستخدامها لغة العقوبات.روسيا تحذر الغرب من استمرار العقوبات الاقتصادية.. وتؤكد على تعدد خياراتها للرد.وأكد لافروف أن روسيا لديها كل الإمكانيات لحماية المصالح الوطنية، مشيرا أن موسكو تتحلى بضبط النفس في الرد على العقوبات وأعمال العدوان الاقتصادي، مبينا أن إثارة الوضع الاقتصادي تظهر أثاره جليا في أوروبا أولا قبل روسيا.وأضاف لافروف أن كسر الحلقة المفرغة في العلاقات مع الولايات المتحدة أمر ممكن، لكن النخب الأمريكية تفكر بطريقة غير عقلانية وتدفع البيت الأبيض لفتح مواجهة مع روسيا، مشددا على ضرورة استيعاب حقيقة وجود توازن قوى جديد في العالم، وأن على واشنطن التعامل مع هذا الوضع الجديد.

https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الخارجية-المجري-يرى-أن-أثر-العقوبات-انعكس-على-الشعوب-الأوروبية-وليس-على-روسيا-1068987759.html

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