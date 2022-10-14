https://sputnikarabic.ae/20221014/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-و15-طائرة-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1069022463.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" و15 طائرة مسيرة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" و15 طائرة مسيرة خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24"، بالإضافة إلى 14 قذيفة من طرازي "هيمارس" و"أولخا"، و15 طائرة مسيرة، خلال يوم... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:46+0000
2022-10-14T11:46+0000
2022-10-14T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير 14 قذيفة "هيمارس" و"أولخا" في الجو، في مناطق تومارينو، وأوترادوكامينكا، ونوفايا كاخوفكا، وفيروفكا، وفيسوليوي بمقاطعة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الدفاع الجوي بإسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف، وزابوروجيه، وخيرسون، ودنيبروبيتروفسك، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وأضاف البيان: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية في منطقة بيريزنيغوفاتوي بمقاطعة نيكولايف بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24".وجاء في بيان الوزارة: "قامت القوات الجوية الروسية بقصف مركز تجمع قوات الفرقة 59 مشاة التابعة للجيش الأوكراني وتجمعات المرتزقة "الفيلق الأجنبي" في منطقة مدينة نيكولايف".وأضاف البيان: "تجاوزت خسائر العدو 170 جنديا ومسلحا، و4 مركبات مدرعة، و3 عربات نقل، و6 سيارات".
https://sputnikarabic.ae/20221014/أسلحة-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-مراكز-للجيش-الأوكراني-والطاقة-في-كييف-وخاركوف-1069020188.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" و15 طائرة مسيرة خلال يوم واحد
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24"، بالإضافة إلى 14 قذيفة من طرازي "هيمارس" و"أولخا"، و15 طائرة مسيرة، خلال يوم واحد من العملية العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة
: "تم تدمير 14 قذيفة "هيمارس" و"أولخا" في الجو، في مناطق تومارينو، وأوترادوكامينكا، ونوفايا كاخوفكا، وفيروفكا، وفيسوليوي بمقاطعة خيرسون".
بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الدفاع الجوي بإسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف، وزابوروجيه، وخيرسون، ودنيبروبيتروفسك، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
وأضاف البيان: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية في منطقة بيريزنيغوفاتوي بمقاطعة نيكولايف بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24".
وجاء في بيان الوزارة: "قامت القوات الجوية الروسية بقصف مركز تجمع قوات الفرقة 59 مشاة التابعة للجيش الأوكراني وتجمعات المرتزقة "الفيلق الأجنبي" في منطقة مدينة نيكولايف".
وأضاف البيان: "تجاوزت خسائر العدو 170 جنديا ومسلحا، و4 مركبات مدرعة، و3 عربات نقل، و6 سيارات".