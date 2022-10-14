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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-سو-24-و15-طائرة-مسيرة-خلال-يوم-واحد-1069022463.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" و15 طائرة مسيرة خلال يوم واحد
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" و15 طائرة مسيرة خلال يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24"، بالإضافة إلى 14 قذيفة من طرازي "هيمارس" و"أولخا"، و15 طائرة مسيرة، خلال يوم... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:46+0000
2022-10-14T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير 14 قذيفة "هيمارس" و"أولخا" في الجو، في مناطق تومارينو، وأوترادوكامينكا، ونوفايا كاخوفكا، وفيروفكا، وفيسوليوي بمقاطعة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الدفاع الجوي بإسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف، وزابوروجيه، وخيرسون، ودنيبروبيتروفسك، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".وأضاف البيان: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية في منطقة بيريزنيغوفاتوي بمقاطعة نيكولايف بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24".وجاء في بيان الوزارة: "قامت القوات الجوية الروسية بقصف مركز تجمع قوات الفرقة 59 مشاة التابعة للجيش الأوكراني وتجمعات المرتزقة "الفيلق الأجنبي" في منطقة مدينة نيكولايف".وأضاف البيان: "تجاوزت خسائر العدو 170 جنديا ومسلحا، و4 مركبات مدرعة، و3 عربات نقل، و6 سيارات".
https://sputnikarabic.ae/20221014/أسلحة-روسية-عالية-الدقة-تستهدف-مراكز-للجيش-الأوكراني-والطاقة-في-كييف-وخاركوف-1069020188.html
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" و15 طائرة مسيرة خلال يوم واحد

11:46 GMT 14.10.2022
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انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24"، بالإضافة إلى 14 قذيفة من طرازي "هيمارس" و"أولخا"، و15 طائرة مسيرة، خلال يوم واحد من العملية العسكرية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تم تدمير 14 قذيفة "هيمارس" و"أولخا" في الجو، في مناطق تومارينو، وأوترادوكامينكا، ونوفايا كاخوفكا، وفيروفكا، وفيسوليوي بمقاطعة خيرسون".

بالإضافة إلى ذلك، قامت قوات الدفاع الجوي بإسقاط 15 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعات خاركوف، وزابوروجيه، وخيرسون، ودنيبروبيتروفسك، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأضاف البيان: "قامت مقاتلات ومروحيات القوات الجوية الروسية في منطقة بيريزنيغوفاتوي بمقاطعة نيكولايف بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24".
إطلاق صاروخ نووي روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسلحة روسية عالية الدقة تستهدف مراكز قيادة الجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة في كييف وخاركوف
11:17 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "قامت القوات الجوية الروسية بقصف مركز تجمع قوات الفرقة 59 مشاة التابعة للجيش الأوكراني وتجمعات المرتزقة "الفيلق الأجنبي" في منطقة مدينة نيكولايف".

وأضاف البيان: "تجاوزت خسائر العدو 170 جنديا ومسلحا، و4 مركبات مدرعة، و3 عربات نقل، و6 سيارات".
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