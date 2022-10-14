https://sputnikarabic.ae/20221014/الرئيس-الجزائري-يؤكد-أن-الدولة-الفلسطينية-مرت-بمؤامرات-ونكسات-1069013008.html

الرئيس الجزائري يؤكد أن الدولة الفلسطينية مرت بمؤامرات ونكسات

الرئيس الجزائري يؤكد أن الدولة الفلسطينية مرت بمؤامرات ونكسات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إن الدولة الفلسطينية مرت بنكسات ومشاكل ومؤامرات، ولكن اليوم والحمد لله، نشهد يوما تاريخيا رجعت فيه المياه... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T08:10+0000

2022-10-14T08:10+0000

2022-10-14T08:10+0000

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وذكرت صحيفة النهار، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس تبون جاءت في كلمة له عقب مراسم التوقيع على "إعلان الجزائر" من قبل ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية.وأكد الرئيس الجزائري أن التوقيع على "إعلان الجزائر" للم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية يعد "يوما تاريخيا"، معربا عن أمله في تجسيد حقيقة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أنه في المكان نفسه في قصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة الجزائري، يأتي "إعلان الجزائر" بعد قرابة الـ40 عاما من إعلان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار) قيام الدولة الفلسطينية.وهنأ تبون الحضور من مسؤولين فلسطينيين وممثلي الفصائل المختلفة "لتلبيتهم رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس وفي الشتات"، موضحا أنها رغبة الشعب الجزائري أيضا، في وقت تم تكريم الرئيس الجزائري من قبل الفصائل الفلسطينية الموقعة على "إعلان الجزائر"، لما قدمه من جهود مضنية ودور كبير في سبيل لم الشمل وتحقيق الوحدة الفلسطينية.ووقع 14 فصيلا فلسطينيا، على "إعلان الجزائر" في دولة الجزائر، للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة 70 سفيرا من سفراء الدول دائمة العضوية في الأمم المتحدة، والممثل المقيم الدائم للأمم المتحدة في الجزائر، رفقة ممثل الاتحاد الأفريقي.وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في كلمة متلفزة، اليوم الخميس، إن "الفصائل الفلسطينية وقعت على [إعلان الجزائر] للم الشمل وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".وينص "إعلان الجزائر" على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بنظام التمثيل النسبي الكامل خلال عام من توقيع الإعلان، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وتفعيل آليات الأمناء العامين للفصائل لمتابعة إنهاء الانقسام، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة.كما ينص "إعلان الجزائر" على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام من توقيعه.وكان من المفترض الإعلان عن التوقيع، مساء أمس الأربعاء، إلا أنه تم تأجيله لمنح الفرصة من أجل التوصل لاتفاق نهائي على النقاط الخلافية، وهو ما جرى بعد لقاءات ثنائية وثلاثية عقدت الليلة الماضية وصباح اليوم.وبدأت حوارات ولقاءات المصالحة الثلاثاء الماضي، حيث شارك ممثلون عن فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" (12 فصيلا) وعلى رأسها "فتح" وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

https://sputnikarabic.ae/20221013/صحيفة-تكشف-تفاصيل-إعلان-الجزائر-لإنهاء-الانقسام-بين-الفصائل-الفلسطينية-1068986119.html

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