https://sputnikarabic.ae/20221014/الرئيس-العراقي-الجديد-يكلف-محمد-شياع-بتشكيل-الحكومة-الفصائل-الفلسطينية-توقع-اتفاقا-للمصالحة-1069027736.html

الرئيس العراقي الجديد يكلف محمد شياع بتشكيل الحكومة... الفصائل الفلسطينية توقع اتفاقا للمصالحة

الرئيس العراقي الجديد يكلف محمد شياع بتشكيل الحكومة... الفصائل الفلسطينية توقع اتفاقا للمصالحة

تعهَّد رئيس الحكومة العراقية المكلَّف محمد شياع السوداني، باسترداد هيبة الدولة، وخلق بيئة آمنة للشركات والبعثات الدبلوماسية، وعدم السماح باستخدام أراضي العراق... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T14:51+0000

2022-10-14T14:51+0000

2022-10-14T14:51+0000

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عالم سبوتنيك

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الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة... الفصائل الفلسطينية توقع اتفاقا للمصالحة في الجزائر الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة... الفصائل الفلسطينية توقع اتفاقا للمصالحة في الجزائر

البرلمان العراقي يختار عبد اللطيف رشيد، رئيسا للجمهورية والذي يكلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة العراقيةكلَّف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد، السوداني، المرشَّح من "الإطار التنسيقي"، بتشكيل الحكومة، خلفاً لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، منهياً بذلك حالة من الانقسام والجمود شهدتها البلاد منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة.وقال السوداني إنه سوف يسعى لإجراء انتخابات محلية ونيابية، في أجواء حرة ونزيهة وفي ظل نظام انتخابي شفاف يطمئن كل المتنافسين.يذكر أنَّ السوداني (52 عاماً) سبق وأن تولى منصب وزير حقوق الإنسان، ومنصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأمامه الآن 30 يوماً لتشكيل حكومة وتقديمها إلى البرلمان للموافقة عليها.من جهته قال الكاتب والباحث بالشأن السياسي والأمني العراقي أثير الشرع: "إن الإحاطة التي قُدمت أمام مجلس الأمن أعطت حافز قوي جداً لكل الطبقة السياسية العراقية للوصول إلى اختيار رئيس جمهورية ورئيس مجلس الوزراء في العراق، لذلك انعكست الإحاطة على إرادة الكتل السياسية أجمعها، حتى تخلى الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مرشحه "بارازاني" ولم يتمسك الإطار التنسيقي بالمرشح برهم صالح".وأضاف الشرع أنه "قد تكون هناك تنازلات سنراها خلال الفترة المقبلة وربما سيكون هناك حراك لإعادة نواب الكتلة الصدرية الـ73 وربما يكون هناك نقض من قبل الكتلة الصدرية وقد يهدفون العودة لقبة البرلمان وبالنهاية قد تكون هناك مفاجآت في الفترة الأخيرة قد تصب في صالح العملية السياسية بالعراق".الفصائل الفلسطينية توقع اتفاقاً تاريخيا للمصالحة في الجزائر يؤدي لانتخابات خلال عاموقعت الفصائل الفلسطينية، بعد يومين من لقاءات جمعت بينها في الجزائر العاصمة، اتفاق مصالحة تلتزم بموجبه بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.واتفقت الفصائل الـ14 المشاركة ومن بينها حركتا "حماس" و"فتح" على وثيقة "إعلان الجزائر"، ووقعها بالأحرف الأولى رؤساء الوفود أمام كاميرات التلفزيون الجزائري.قال المحلل السياسي الفلسطيني أشرف العجرمي إنه "لا توجد ضمانات لتنفيذ اتفاق المصالحة في الواقع؛ لأن اتفاق المصالحة ليس جديداً فقد كانت هناك اتفاقات سبقت هذا الاتفاق وكلها تشابهه وتقترب منه في الكثير من التفاصيل منها اتفاق القاهرة واتفاق مكة واتفاق الشاطئ وغيرها، فالاتفاقات تتكرر في كل مرة ولكن لا يجري تنفيذها على أرض الواقع وتبقى حبراً على ورق".وأضاف العجرمي أن "الضمانة الوحيدة لتنفيذ أي اتفاق أن يكون هناك إرادة لكل الأطراف الفلسطينية في السعي لإنهاء هذا الانقسام بشكل جاد ووضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لانتخابات في مواعيد محددة وإجراء هذه الانتخابات بعد تشكيل المؤسسات الفلسطينية من مجلس تشريعي ومجلس وطني وهيئات أخرى ذات صلة".الرئيس اللبناني يعلن موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيلأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، موافقة بلاده على الصيغة النهائية لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن الاتفاقية تتجاوب مع مطالب لبنان وتحفظ حقوقه كاملة.وأعرب عون عن أمنياته أن تكون نهاية مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بداية واعدة تضع حجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان".قال المحلل السياسي اللبناني أحمد عز الدين: "إن هذا الاتفاق أخذ وقتاً أكثر مما يجب وربما كانت إسرائيل تماطل في هذا الأمر لأنها لا تريد للبنان أن يحصل على حقوقه أو أن يكون لديه استثمارات على الحدود معهم، فهذا الاتفاق تعطل عدة مرات ولكن كما حصل أيضاً قبل أسابيع، فقد اعتقد كثيرون أن هذا الاتفاق قد تم طيه، لكن هناك ضغط أمريكي وضغط من الجانب اللبناني الذي هدد بأنه لن يتم استخراج الغاز من حقل كاريش ما لم يكن هناك اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثرواته النفطية".وأضاف عز الدين: "بدا واضحاً أنه كانت هناك ضغوط أمريكية وإسرائيلية لمنع الشركات العالمية من التنقيب في المجال اللبناني في البحر، فقد توقفت شركة توتال عن التنقيب دون مبرر معقول، لذا فهذا الاتفاق سيتم السماح بموجبه للشركات العالمية بالتنقيب عن الغاز، وهو ما يشير إلى أن إسرائيل وأمريكا كانتا تمنعان الشركات عن التنقيب، وربما يريد الجانب الأمريكي هذا الغاز في هذه المرحلة ويريد تصدير غاز كاريش لأوروبا من أجل تخفيف الضغط عن الأوروبيين، لذلك ساهم الأمريكي بضغط كبير من خلال تدخل الرئيس الأمريكي وتقديمه الكثير من الضمانات للجانب الإسرائيلي كي يوافق على هذا الأمر".لافروف يتهم الغرب باستخدام "الترهيب الدبلوماسي" لإدانة روسيا في الأمم المتحدةقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن قرار الأمم المتحدة الذي يندد بانضمام أراض جديدة إلى روسيا "معادي لروسيا"، مضيفاً أنه اتخذ باستخدام "الترهيب الدبلوماسي".وأدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة انضمام المناطق الجديد إلى روسيا الاتحادية بعد أن استخدمت موسكو حق النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.وامتنعت 35 دولة عن التصويت منها الصين الشريك الاستراتيجي لروسيا، والهند وجنوب أفريقيا وباكستان، ولم تقدم بعض الدول تصويتا نظرا لتغيبها عن حضور الجلسة منها إيران وأذربيجان وفنزويلا.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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