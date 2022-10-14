https://sputnikarabic.ae/20221014/السلطات-التركية-تعلن-ارتفاع-عدد-القتلى-بانفجار-المنجم-شمالي-تركيا-إلى-22-1069046154.html
السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22
السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22
أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي البلاد إلى 22 قتيلا، بينما يحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العشرات العالقين تحت... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T21:47+0000
2022-10-14T21:47+0000
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أنفرة - سبوتنيك. وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن "عدد القتلى في انفجار بالمنجم شمالي تركيا ارتفع إلى 22 قتيلا".وتابع قوجة أنه "يتم علاج 8 من المصابين داخل وحدة "العناية المركزة"، و5 جرحى في مركز الاستجابة للطوارئ الذي أنشئ في المنطقة، وأنه تم الاستعانة بطائرتا إسعاف لنقل 1 من مرضى العناية المركزة إلى أنقرة، و5 إلى مركز الحروق في مستشفى ساكورا".وبحسب وزير الصحة التركي، فقد أصيب 17 شخصا في الانفجار.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 14 شخصا قتلوا في انفجار المنجم.وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن 19 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار.وبحسب الفناة، كان هناك 115 عاملا تحت الأرض، على عمق 300 متر عندما وقع الانفجار، وتم إجلاء بعض العمال.وبحسب تقارير إعلامية تركية، يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة موقع الحادث غدا السبت.
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي تركيا إلى 22
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى بانفجار المنجم شمالي البلاد إلى 22 قتيلا، بينما يحاول رجال الإنقاذ الوصول إلى العشرات العالقين تحت الأرض.
أنفرة - سبوتنيك. وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عبر "تويتر"، إن "عدد القتلى في انفجار بالمنجم شمالي تركيا ارتفع إلى 22 قتيلا".
وتابع قوجة أنه "يتم علاج 8 من المصابين داخل وحدة "العناية المركزة"، و5 جرحى في مركز الاستجابة للطوارئ الذي أنشئ في المنطقة، وأنه تم الاستعانة بطائرتا إسعاف لنقل 1 من مرضى العناية المركزة إلى أنقرة، و5 إلى مركز الحروق في مستشفى ساكورا".
وبحسب وزير الصحة التركي، فقد أصيب 17 شخصا في الانفجار.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن 14 شخصا قتلوا في انفجار المنجم.
وذكرت قناة "تي آر تي هابر" التلفزيونية أن 19 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد الانفجار.
وبحسب الفناة، كان هناك 115 عاملا تحت الأرض، على عمق 300 متر عندما وقع الانفجار، وتم إجلاء بعض العمال.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، يعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة موقع الحادث غدا السبت.