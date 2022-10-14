https://sputnikarabic.ae/20221014/الغرفة-المشتركة-لفصائل-المقاومة-الفلسطينية-تدعو-إلى-تصعيد-الغضب-ضد-العدوان-الإسرائيلي-1069031582.html
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى "تصعيد الغضب ضد العدوان الإسرائيلي"
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى "تصعيد الغضب ضد العدوان الإسرائيلي"
دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى "تصعيد الغضب ضد العدوان الإسرائيلي". 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T15:33+0000
2022-10-14T15:33+0000
2022-10-14T15:33+0000
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ونقل موقع "النشرة" عن الغرفة بيانا بشأن الأحداث المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، قالت فيه: "إننا نتابع عن كثب ما يقترفه العدو الصهيوني المجرم من جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا من تدنيسٍ للأقصى واعتداء على مرابطيه واستخفاف بكل الأعراف والقوانين والقيم، واستفزازٍ لمشاعر شعبنا وكل الأحرار في العالم، وعدوانٍ سافر على مدن وقرى ومخيمات ضفتنا الباسلة".وأشاد البيان بالمقاومة في الضفة والقدس، ونابلس وجنين ورام الله وبيت لحم وقلقيلية والخليل، وفي كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية مشيرة إلى أن "المساس بالأقصى وازدياد جرائم العدو بحق أهلنا في القدس، وتدنيس مقدسات شعبنا هو نذير شؤم على هذا الاحتلال، وإيذان بقرب زواله واندحاره، وإشارة غضب عارم لشعبنا سيحرق كل من تجرأ على قدسنا وأقصانا وشعبنا وأهلنا".وحث البيان الشعب الفلسطيني "في القدس والضفة وفي فلسطين المحتلة عام 48 إلى تصعيد الغضب والاستمرار في الرد على العدوان الصهيوني الهمجي على المقدسات".واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن "المقاومة الفلسطينية في غزة، عبر غرفتها المشتركة ستظل عند حسن ظن شعبها بها، حصنا وسندا قويا وسيفا ودرعا للقدس والأقصى والمقدسات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو إلى "تصعيد الغضب ضد العدوان الإسرائيلي"
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دعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية إلى "تصعيد الغضب ضد العدوان الإسرائيلي".
ونقل موقع
"النشرة" عن الغرفة بيانا بشأن الأحداث المتصاعدة في القدس والضفة الغربية، قالت فيه: "إننا نتابع عن كثب ما يقترفه العدو الصهيوني المجرم من جرائم بحق شعبنا ومقدساتنا من تدنيسٍ للأقصى واعتداء على مرابطيه واستخفاف بكل الأعراف والقوانين والقيم، واستفزازٍ لمشاعر شعبنا وكل الأحرار في العالم، وعدوانٍ سافر على مدن وقرى ومخيمات ضفتنا الباسلة".
وأشاد البيان بالمقاومة في الضفة والقدس، ونابلس وجنين ورام الله وبيت لحم وقلقيلية والخليل، وفي كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية مشيرة إلى أن "المساس بالأقصى وازدياد جرائم العدو بحق أهلنا في القدس، وتدنيس مقدسات شعبنا هو نذير شؤم على هذا الاحتلال، وإيذان بقرب زواله واندحاره، وإشارة غضب عارم لشعبنا سيحرق كل من تجرأ على قدسنا وأقصانا وشعبنا وأهلنا".
وحث البيان الشعب الفلسطيني "في القدس والضفة وفي فلسطين المحتلة عام 48 إلى تصعيد الغضب والاستمرار في الرد على العدوان الصهيوني الهمجي على المقدسات".
وأضاف: "فلتتكلم البنادق الشريفة ولتشحذ السيوف والخناجر والسكاكين، ولتفعّل كل الوسائل الشعبية والعسكرية لكبح العدوان والانتصار للقدس والأقصى، فهذا أوان الرد ودك حصون العدو في كل مكان، فكل أبناء شعبنا مجنّدون اليوم للدفاع عن المقدسات وتلقين الاحتلال الدروس القاسية في عنفوان شعبنا وغضبه وقدراته الكامنة واستعداده للثأر".
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن "المقاومة الفلسطينية في غزة، عبر غرفتها المشتركة ستظل عند حسن ظن شعبها بها، حصنا وسندا قويا وسيفا ودرعا للقدس والأقصى والمقدسات".