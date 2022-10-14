https://sputnikarabic.ae/20221014/الكرملين-لا-مواعد-محددة-لمحادثة-بوتين-مع-ماكرون-1069013955.html
الكرملين: لا مواعد محددة لمحادثة بوتين مع ماكرون
الكرملين: لا مواعد محددة لمحادثة بوتين مع ماكرون
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موعد المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتم الإعلان عنها بعد. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T08:46+0000
2022-10-14T08:46+0000
2022-10-14T08:46+0000
روسيا
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ورد بيسكوف على سؤال حول موعد إجراء محادثة مع ماكرون وما إذا كانت موجودة بالفعل: "ليس بعد".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها غير صحيحة وغير مقبولة، مؤكدا أن بلاده سعت دائما إلى حل النزاعات، بما في ذلك قره باغ.وقال بوتين على هامش قمة رابطة الدول المستقلة: "لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع".وتابع قائلا: "على ما يبدو الرئيس الفرنسي ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أود أن أقول على أنها غير مقبولة".وشدد الرئيس الروسي بأنه سيناقش هذا الأمر مع الرئيس الفرنسي في "فرصة سانحة"، مؤكدا أن بلاده سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاع، بما في ذلك القضايا المتعلقة بقره باغ وما حولها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: لا مواعد محددة لمحادثة بوتين مع ماكرون
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن موعد المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يتم الإعلان عنها بعد.
ورد بيسكوف على سؤال حول موعد إجراء محادثة مع ماكرون وما إذا كانت موجودة بالفعل: "ليس بعد".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها غير صحيحة وغير مقبولة، مؤكدا أن بلاده سعت دائما إلى حل النزاعات، بما في ذلك قره باغ.
وقال بوتين على هامش قمة رابطة الدول المستقلة: "لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع".
وتابع قائلا: "على ما يبدو الرئيس الفرنسي ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أود أن أقول على أنها غير مقبولة".
وشدد الرئيس الروسي بأنه سيناقش هذا الأمر مع الرئيس الفرنسي في "فرصة سانحة"، مؤكدا أن بلاده سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاع، بما في ذلك القضايا المتعلقة بقره باغ وما حولها.