https://sputnikarabic.ae/20221014/المجر-تؤكد-أن-الأسعار-ستنخفض-إلى-النصف-خلال-أيام-إذا-قرر-الاتحاد-الأوروبي-تغيير-سياسة-العقوبات-1069026405.html
المجر تؤكد أن الأسعار ستنخفض إلى النصف خلال أيام إذا قرر الاتحاد الأوروبي تغيير سياسة العقوبات
المجر تؤكد أن الأسعار ستنخفض إلى النصف خلال أيام إذا قرر الاتحاد الأوروبي تغيير سياسة العقوبات
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الأسعار في أوروبا ستنخفض إلى النصف في غضون أيام قليلة إذا غيّر الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، وصدرت تعليمات لوزارة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:35+0000
2022-10-14T13:35+0000
2022-10-14T13:35+0000
العالم
اقتصاد
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وقال أوربان في تصريحات لراديو "كوسوث"، إنه "عندما ندفع سعرا أعلى في المتاجر أو مقابل الغذاء والطاقة، فإننا ندفع علاوة عقوبات. إذا أدرك الاتحاد الأوروبي أن سياسة العقوبات بحاجة إلى تغيير أو إيقاف أو تعليق، فعندئذ وبسرعة كبيرة، على ما أعتقد، في غضون أيام قليلة، ستنخفض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الطاقة، بمقدار النصف على الأقل".ونوه رئيس الوزراء المجري إلى أن الدول الأوروبية تنقسم حاليا إلى معسكرين حسب موقفها من العقوبات.وتابع أوربان: "لقد طلبت من رئيس البنك المركزي (المجري) وأصدرت تعليمات لوزير المالية بخفض هذا التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام المقبل، مرتين على الأقل، لكن يجب أن يكون 1%".يذكر أن مستوى التضخم في المجر ارتفع أكثر من 20% مؤخرا، وقال رئيس الوزراء المجري في نهاية سبتمبر/ أيلول إن بلاده كانت أول دولة في أوروبا تطلق استفتاء وطنيا لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.ومن المخطط طرح سبعة أسئلة على المواطنين، منها أسئلة مرتبطة بالغاز والنفط والطاقة النووية والسياحة، وسيتم نشر نص الأسئلة، اليوم الجمعة، وفي نفس الوقت سيبدأ توزيع الاستبيانات بالبريد.
https://sputnikarabic.ae/20221013/وزير-الخارجية-المجري-يرى-أن-أثر-العقوبات-انعكس-على-الشعوب-الأوروبية-وليس-على-روسيا-1068987759.html
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العالم, اقتصاد
المجر تؤكد أن الأسعار ستنخفض إلى النصف خلال أيام إذا قرر الاتحاد الأوروبي تغيير سياسة العقوبات
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أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الأسعار في أوروبا ستنخفض إلى النصف في غضون أيام قليلة إذا غيّر الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، وصدرت تعليمات لوزارة المالية المجرية والبنك المركزي بخفض التضخم بمقدار النصف على الأقل بحلول نهاية عام 2023.
وقال أوربان في تصريحات لراديو "كوسوث"، إنه "عندما ندفع سعرا أعلى في المتاجر أو مقابل الغذاء والطاقة، فإننا ندفع علاوة عقوبات. إذا أدرك الاتحاد الأوروبي أن سياسة العقوبات بحاجة إلى تغيير أو إيقاف أو تعليق، فعندئذ وبسرعة كبيرة، على ما أعتقد، في غضون أيام قليلة، ستنخفض أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الطاقة، بمقدار النصف على الأقل".
ونوه أوربان إلى أن "هذا التضخم المرتفع لم يحدث بسبب قوانين السوق أو لأسباب اقتصادية"، مؤكدا أنه حدث بسبب الإجراءات السياسية.
ونوه رئيس الوزراء المجري إلى أن الدول الأوروبية
تنقسم حاليا إلى معسكرين حسب موقفها من العقوبات.
وتابع أوربان: "لقد طلبت من رئيس البنك المركزي (المجري) وأصدرت تعليمات لوزير المالية بخفض هذا التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام المقبل، مرتين على الأقل، لكن يجب أن يكون 1%".
وأشار أوربان، إلى أنه خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، كانت له تجربة ناجحة في محاربة التضخم.
يذكر أن مستوى التضخم في المجر ارتفع أكثر من 20% مؤخرا، وقال رئيس الوزراء المجري في نهاية سبتمبر/ أيلول إن بلاده كانت أول دولة في أوروبا تطلق استفتاء وطنيا لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات
الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
ودعا أوربان جميع مواطني البلاد إلى إبداء الرأي خلال استفتاء وطني وبالتالي "وضع حد" للزيادة في أسعار الطاقة الناجمة عن العقوبات "التي فرضتها بروكسل على دول الاتحاد الأوروبي".
ومن المخطط طرح سبعة أسئلة على المواطنين، منها أسئلة مرتبطة بالغاز والنفط والطاقة النووية والسياحة، وسيتم نشر نص الأسئلة، اليوم الجمعة، وفي نفس الوقت سيبدأ توزيع الاستبيانات بالبريد.