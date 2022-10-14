https://sputnikarabic.ae/20221014/المحادثات-التركية-الروسية-حول-إنشاء-مركز-لتوزيع-الغاز-1069014537.html
المحادثات التركية-الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز
المحادثات التركية-الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز
أفاد دبلوماسي تركي في أنقرة لوكالة "سبتنيك"، أن المحادثات بين وفدي تركيا وروسيا حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز قد تبدأ الأسبوع المقبل، وهو ما اقترحه الرئيس الروسي... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T09:05+0000
2022-10-14T09:05+0000
2022-10-14T09:05+0000
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وقال المصدر: "كما علمتم، فإن قائدي البلدين، أصدرا تعليمات إلى الهيئات ذات الصلة، تم بموجبها تكليفها بشكل مستعجل، ببدء المناقشات لدراسة احتمالات تنفيذ هذه الفكرة.لا يزال الوقت المحدد لبدء المفاوضات غير معروف. بعد انتهاء المفاوضات، سيتم تقديم تقرير مفصل لقادة البلدين. كما لا تزال المفاوضات جارية لتمديد مدة "صفقة المنتج".بالتنسيق بين تركيا والأمم المتحدة، تجري مفاوضات لتمديد الاتفاق. وأضاف المصدر أن "هناك أمل في أن تتوصل الأطراف إلى توافق".في وقت سابق، قالت فرنسا إنها "لا ترى أي جدوى من إنشاء مركز غاز لأوروبا في تركيا".
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المحادثات التركية-الروسية حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز
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أفاد دبلوماسي تركي في أنقرة لوكالة "سبتنيك"، أن المحادثات بين وفدي تركيا وروسيا حول إنشاء مركز لتوزيع الغاز قد تبدأ الأسبوع المقبل، وهو ما اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس على هامش مؤتمر رابطة الدول المستقلة في أستانا.
وقال المصدر: "كما علمتم، فإن قائدي البلدين، أصدرا تعليمات إلى الهيئات ذات الصلة، تم بموجبها تكليفها بشكل مستعجل، ببدء المناقشات لدراسة احتمالات تنفيذ هذه الفكرة.
لا يزال الوقت المحدد لبدء المفاوضات غير معروف. بعد انتهاء المفاوضات، سيتم تقديم تقرير مفصل لقادة البلدين. كما لا تزال المفاوضات جارية لتمديد مدة "صفقة المنتج".
بالتنسيق بين تركيا والأمم المتحدة، تجري مفاوضات لتمديد الاتفاق. وأضاف المصدر أن "هناك أمل في أن تتوصل الأطراف إلى توافق".
في وقت سابق، قالت فرنسا إنها "لا ترى أي جدوى من إنشاء مركز غاز لأوروبا في تركيا".