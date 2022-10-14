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https://sputnikarabic.ae/20221014/النيابة-السعودية-تتوعد-مزوري-أوراق-الحصول-على-جنسية-المملكة-بالسجن-والغرامة-1069019608.html
النيابة السعودية تتوعد مزوري أوراق الحصول على جنسية المملكة بالسجن والغرامة
النيابة السعودية تتوعد مزوري أوراق الحصول على جنسية المملكة بالسجن والغرامة
توعدت النيابة السعودية كل من يتقدم بأوراق مزورة من أجل الحصول على الجنسية السعودية بالسجن لمدة عام وغرامة 30 ألف ريال. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
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ووفقا لما نشرته النيابة العامة السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد أكدت أن السجن والغرامة في انتظار كل من يزور مستندات من أجل الحصول على الجنسية.وقالت: "يحظر إبداء أي أقوال كاذبة أو تقديم مستندات غير صحيحة للجهة المختصة بقصد الحصول على الجنسية السعودية".وحذرت أنه من يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة بالسجن عاما وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.طالع أيضا: بعد القرار بمنحها للكفاءات... تعرف على نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها
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العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

النيابة السعودية تتوعد مزوري أوراق الحصول على جنسية المملكة بالسجن والغرامة

10:55 GMT 14.10.2022
CC0 / GDJ / pixabayعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
CC0 / GDJ / pixabay
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توعدت النيابة السعودية كل من يتقدم بأوراق مزورة من أجل الحصول على الجنسية السعودية بالسجن لمدة عام وغرامة 30 ألف ريال.
ووفقا لما نشرته النيابة العامة السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فقد أكدت أن السجن والغرامة في انتظار كل من يزور مستندات من أجل الحصول على الجنسية.
وقالت: "يحظر إبداء أي أقوال كاذبة أو تقديم مستندات غير صحيحة للجهة المختصة بقصد الحصول على الجنسية السعودية".
وحذرت أنه من يقوم بهذا الفعل يعرض نفسه للعقوبة بالسجن عاما وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.
طالع أيضا: بعد القرار بمنحها للكفاءات... تعرف على نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول عليها
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