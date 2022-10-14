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https://sputnikarabic.ae/20221014/اليابان-تسمح-لمواطني-الإمارات-بدخول-أراضيها-بدون-تأشيرة-ابتداء-من-نوفمبر-المقبل-1069019848.html
اليابان تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها بدون تأشيرة ابتداء من نوفمبر المقبل
اليابان تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها بدون تأشيرة ابتداء من نوفمبر المقبل
أعلنت سفارة الإمارات في طوكيو أنه ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، سيتمكن مواطنو دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان بدون تأشيرة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T11:05+0000
2022-10-14T11:05+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونبهت السفارة إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الدخول لليابان.وتشمل الاشتراطات الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية قبل المغادرة بمدة 72 ساعة أو شهادة تطعيم باللقاحات المعتمدة لدى اليابان، وهي (فايزر - بينوتك، مودرنا، استرازينيكا، سينوفارم).وأوضحت السفارة أن مدة كل زيارة يجب ألا تتجاوز 30 يوما.وكانت اليابان قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة.يذكر أن عدد الدول التي تسمح للإماراتيين بالدخول إليها سواء بدون تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت أو لدى الوصول ارتفع إلى 176 دولة، من 175 دولة الأسبوع الماضي، وذلك من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، بحسب آخر تحديث لموقع "باسبورت إندكس".
https://sputnikarabic.ae/20221014/ارتفاع-عد-الدول-التي-يدخلها-الإماراتيون-دون-تأشيرة-إلى-176-دولة-1069016473.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

اليابان تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها بدون تأشيرة ابتداء من نوفمبر المقبل

11:05 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / Philip Fongيتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو.
يتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / Philip Fong
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أعلنت سفارة الإمارات في طوكيو أنه ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، سيتمكن مواطنو دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة.
ونبهت السفارة إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الدخول لليابان.
وتشمل الاشتراطات الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية قبل المغادرة بمدة 72 ساعة أو شهادة تطعيم باللقاحات المعتمدة لدى اليابان، وهي (فايزر - بينوتك، مودرنا، استرازينيكا، سينوفارم).
وأوضحت السفارة أن مدة كل زيارة يجب ألا تتجاوز 30 يوما.

وكانت اليابان قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة.
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
ارتفاع عدد الدول التي يدخلها الإماراتيون دون تأشيرة إلى 176 دولة
09:28 GMT
يذكر أن عدد الدول التي تسمح للإماراتيين بالدخول إليها سواء بدون تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت أو لدى الوصول ارتفع إلى 176 دولة، من 175 دولة الأسبوع الماضي، وذلك من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، بحسب آخر تحديث لموقع "باسبورت إندكس".
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