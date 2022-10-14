اليابان تسمح لمواطني الإمارات بدخول أراضيها بدون تأشيرة ابتداء من نوفمبر المقبل
© AFP 2022 / Philip Fongيتجمع الناس في منصة مراقبة شيبوا سكاي، وهي منطقة سياحية في طوكيو في 30 مايو 2022، حيث أعلنت اليابان في وقت سابق عن إعادة فتح الحدود أمام السياح في الجولات المصحوبة بمرشدين، بدءًا من 10 يونيو.
© AFP 2022 / Philip Fong
أعلنت سفارة الإمارات في طوكيو أنه ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، سيتمكن مواطنو دولة الإمارات من حملة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة.
ونبهت السفارة إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات واشتراطات الدخول لليابان.
إبتداء من الأول من نوفمبر ٢٠٢٢، سيتمكن مواطني دولة الإمارات-حملة جوازات السفر العادية من الدخول لليابان بدون تأشيرة مسبقة، على ان لا تتجاوز مدة كل زيارة ٣٠ يوما. pic.twitter.com/hjVEfMVrXK— UAE Embassy Tokyo (@UAEEmbTokyo) October 14, 2022
وتشمل الاشتراطات الحصول على نتيجة فحص PCR سلبية قبل المغادرة بمدة 72 ساعة أو شهادة تطعيم باللقاحات المعتمدة لدى اليابان، وهي (فايزر - بينوتك، مودرنا، استرازينيكا، سينوفارم).
وأوضحت السفارة أن مدة كل زيارة يجب ألا تتجاوز 30 يوما.
وكانت اليابان قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة.
وكانت اليابان قد أعلنت في سبتمبر الماضي، عن إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إليها لحاملي جوازات السفر العادية، على أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء سريان الإعفاء خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن عدد الدول التي تسمح للإماراتيين بالدخول إليها سواء بدون تأشيرة أو تأشيرة إلكترونية عبر الإنترنت أو لدى الوصول ارتفع إلى 176 دولة، من 175 دولة الأسبوع الماضي، وذلك من أصل 198 دولة معتمدة لدى الأمم المتحدة، بحسب آخر تحديث لموقع "باسبورت إندكس".