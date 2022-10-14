https://sputnikarabic.ae/20221014/باحث-سياسي-يقول-إن-زيارة-وزيرة-الخارجية-الفرنسية-إلى-لبنان-رباعية-الأهداف--1069032463.html

باحث سياسي يقول إن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان رباعية الأهداف

باحث سياسي يقول إن زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان رباعية الأهداف

شددت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، على وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 أوكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T16:08+0000

2022-10-14T16:08+0000

2022-10-14T16:29+0000

العالم العربي

لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وزارة الخارجية الفرنسية

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وفي مستهل زيارتها إلى لبنان اليوم الجمعة، أجرت وزير الخارجية الفرنسية كاترين كولونا محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.وتأتي زيارة الوزير الفرنسية بالتزامن مع الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل واقتراب الاستحقاق الدستوري لانتخاب رئيس جديد للبلاد.في هذا الإطار، قال الكاتب والباحث السياسي بشارة خير الله لـ"سبوتنيك"، إن زيارة الوزيرة الفرنسية إلى لبنان رباعية الأهداف.وأوضح خير الله أن "توقيت الزيارة مهم، ومن الواضح أن أهداف الزيارة رباعية، الهدف الأول تحفيز كل القوى المعنية تأليف الحكومة، والثاني تشجيع جميع المعنيين والكتل الناخبة على ضرورة انتخاب رئيس وعدم إدخال لبنان في شغور خاصة أنه يوقع اليوم اتفاقية تاريخية، والهدف الثالث تثبيت الجهد الفرنسي الذي دار بمساعدة الأمريكيين على تسهيل عملية الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل وهو جهد قائم وموجود بأوامر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أبلغ وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال استقباله لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن موافقة لبنان على الصيغة النهائية التي أعدها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ستشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في النهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار.بالمقابل أعلنت كولونا أن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طلب منها نقل تهانيه لانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، موضحة أن "الرئيس الفرنسي يسعى لدى كل الدول الصديقة لمساعدة لبنان".فيما أشارت إلى أنه "بعد انتهاء مفاوضات الترسيم، باتت زيارتها الى لبنان تدور في أجواء أكثر إيجابية، وبعد موافقة لبنان ستبدأ شركة "توتال" عملها في الكشف والتأكد من نوعية النفط الموجود، وأن الأمور ستسير على الطريق الصحيح".كما تمنت أن "يتمكن اللبنانيون من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقرار الإصلاحات الضرورية للنهوض الاقتصادي".

https://sputnikarabic.ae/20221014/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-تؤكد-من-بيروت-أنها-تحمل-رسالة-بسيطة--1069027953.html

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العالم العربي, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, وزارة الخارجية الفرنسية