https://sputnikarabic.ae/20221014/بطلب-من-ليز-تراس-وزير-المالية-البريطاني-يتنحى-عن-منصبه-1069024847.html
بطلب من ليز تراس... وزير المالية البريطاني يتنحى عن منصبه
بطلب من ليز تراس... وزير المالية البريطاني يتنحى عن منصبه
أعلن كوازي كوارتنغ، وزير المالية البريطاني، ومقترح الخطة الفاضحة لإنقاذ اقتصاد بلاده، أنه تقدم باستقالته اليوم. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:02+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبعث كوارتنغ برسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، تم نشرها عبر "تلغرام"، بأنه يتقدم باستقالته من منصبه بناء على طلب منها.وقال الوزير المستقيل في رسالته إلى ليز تراس:ولم يكتف كوازي كوارتنغ، وزير المالية البريطاني المستقيل من منصبه، بل أكد أنه سيواصل دعم ليز تراس وخلفها في المستقبل.وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري، التراجع عن خطتها لإلغاء ضريبة 45% على مرتفعي الدخل، بعد تمرد متزايد من نواب حزب المحافظين واستياء واسع النطاق وصل المؤسسات المالية الدولية.عزز الإعلان إقبال المستثمرين على الجنيه الاسترليني والسندات الحكومية البريطانية، حيث عاد الجنيه إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن تعلن الحكومة خطتها لخفض الضرائب الشهر الماضي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".بعد الإصرار يوم الأحد قبل الماضي على المضي قدما في الخطة المثيرة للجدل لإلغاء ضريبة 45%، خلصت تراس بعد محادثات مع فريقها الكبير إلى أنه لا توجد فرصة لإقناع مجلس العموم.وأكد وزير المالية كوازي كوارتنغ، آنذاك، تخليه عن الخطة الموضوعة في ميزانيته "المصغرة" قبل 10 أيام لخفض ضرائب أغنى 1% من السكان في بريطانيا. تنطبق ضريبة 45% على الأرباح التي تزيد على 150 ألف جنيه إسترليني.وأضاف الوزير: "من الواضح أن إلغاء معدل الضريبة البالغ 45% أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا الأساسية لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا".إلى جانب اضطرابات سوق العملة والسندات، حذرت مؤسسات مالية من بينها صندوق النقد ووكالة التصنيف الائتماني "موديز" من أن الخطة المالية الجديدة تهدد بزيادة "عدم المساواة"، وتخاطر بتقويض جهود مكافحة التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20221002/بعد-اضطرابات-الأسواق-تراس-كان-ينبغي-التمهيد-بشكل-أفضل-للخطة-الاقتصادية-1068504337.html
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بطلب من ليز تراس... وزير المالية البريطاني يتنحى عن منصبه
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أعلن كوازي كوارتنغ، وزير المالية البريطاني، ومقترح الخطة الفاضحة لإنقاذ اقتصاد بلاده، أنه تقدم باستقالته اليوم.
موسكو - سبوتنيك. وبعث كوارتنغ برسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، تم نشرها عبر "تلغرام"، بأنه يتقدم باستقالته من منصبه بناء على طلب منها.
وقال الوزير المستقيل في رسالته إلى ليز تراس:
عزيزتي رئيسة الوزراء، لقد طلبت مني الاستقالة [من منصب وزير المالية]. لقد قبلت هذا.
ولم يكتف كوازي كوارتنغ، وزير المالية البريطاني المستقيل من منصبه، بل أكد أنه سيواصل دعم ليز تراس وخلفها في المستقبل.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس
، قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري، التراجع عن خطتها لإلغاء ضريبة 45% على مرتفعي الدخل، بعد تمرد متزايد من نواب حزب المحافظين واستياء واسع النطاق وصل المؤسسات المالية الدولية.
عزز الإعلان إقبال المستثمرين على الجنيه الاسترليني والسندات الحكومية البريطانية، حيث عاد الجنيه إلى المستوى الذي كان عليه قبل أن تعلن الحكومة خطتها لخفض الضرائب الشهر الماضي، بحسب صحيفة
"فايننشال تايمز".
بعد الإصرار يوم الأحد قبل الماضي على المضي قدما في الخطة المثيرة للجدل
لإلغاء ضريبة 45%، خلصت تراس بعد محادثات مع فريقها الكبير إلى أنه لا توجد فرصة لإقناع مجلس العموم.
وأكد وزير المالية كوازي كوارتنغ، آنذاك، تخليه عن الخطة الموضوعة في ميزانيته "المصغرة" قبل 10 أيام لخفض ضرائب أغنى 1% من السكان في بريطانيا. تنطبق ضريبة 45% على الأرباح التي تزيد على 150 ألف جنيه إسترليني.
وأضاف الوزير: "من الواضح أن إلغاء معدل الضريبة البالغ 45% أصبح يصرف الانتباه عن مهمتنا الأساسية لمواجهة التحديات التي تواجه بلدنا".
إلى جانب اضطرابات سوق العملة والسندات، حذرت مؤسسات مالية
من بينها صندوق النقد ووكالة التصنيف الائتماني "موديز" من أن الخطة المالية الجديدة تهدد بزيادة "عدم المساواة"، وتخاطر بتقويض جهود مكافحة التضخم.