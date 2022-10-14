https://sputnikarabic.ae/20221014/بمشاركة-روسية-انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مئوية-الغرفة-التجارية-في-الإسكندرية--1069029164.html
بمشاركة روسية... انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مئوية الغرفة التجارية في الإسكندرية
بمشاركة روسية... انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مئوية الغرفة التجارية في الإسكندرية
استؤنفت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من احتفالية مئوية إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية في مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمشاركة وفد من مجلس... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T14:40+0000
2022-10-14T14:40+0000
2022-10-14T14:40+0000
مصر
روسيا
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وتقام الاحتفالية كذلك بمرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط "الإسكامي"، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.ومن المقرر أن تشهد الجلسة الثانية كلمة للفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، والفريق بحري أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ويدير الجلسة عاطف حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية ووزير التموين الأسبق.وفي وقت سابق، أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.ونقل موقع "اليوم السابع" عن أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، قوله بأن عدد منتسبي الغرفة 400 ألف عضو وذلك بعد مرور 100 عام على تدشينها فهى من أول الغرف فى العالم، التى ولد بها اتحاد الغرف المصرية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف البحر الابيض المتوسط "الإسكامي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, روسيا
بمشاركة روسية... انطلاق فعاليات اليوم الثاني من مئوية الغرفة التجارية في الإسكندرية
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استؤنفت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني من احتفالية مئوية إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية في مصر، حيث أقيمت الاحتفالية بمشاركة وفد من مجلس الأعمال الروسي.
وتقام الاحتفالية كذلك بمرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط "الإسكامي"، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الثانية كلمة للفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري
، والفريق بحري أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ويدير الجلسة عاطف حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية ووزير التموين الأسبق.
وفي وقت سابق، أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية أن محافظة الإسكندرية تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.
ونقل موقع "اليوم السابع" عن أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، قوله بأن عدد منتسبي الغرفة 400 ألف عضو وذلك بعد مرور 100 عام على تدشينها فهى من أول الغرف فى العالم، التى ولد بها اتحاد الغرف المصرية، واتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف البحر الابيض المتوسط "الإسكامي".