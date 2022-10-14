https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-كلام-ماكرون-غير-مقبول-وروسيا-تسعى-دائما-لحل-النزاعات-1069012309.html
بوتين: كلام ماكرون غير مقبول وروسيا تسعى دائما لحل النزاعات
بوتين: كلام ماكرون غير مقبول وروسيا تسعى دائما لحل النزاعات
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها غير صحيحة وغير مقبولة، مؤكدا أن بلاده سعت دائما إلى حل النزاعات، بما في ذلك قره... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T07:34+0000
2022-10-14T07:34+0000
2022-10-14T07:47+0000
روسيا
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وقال بوتين على هامش قمة رابطة الدول المستقلة: "لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع".وتابع قائلا: "على ما يبدو الرئيس الفرنسي ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أود أن أقول على أنها غير مقبولة".وشدد الرئيس الروسي بأنه سيناقش هذا الأمر مع الرئيس الفرنسي في "فرصة سانحة"، مؤكدا أن بلاده سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاع، بما في ذلك القضايا المتعلقة بقره باغ وما حولها.وكان ماكرون قد وجه اتهامات لموسكو بمحاولتها "إشعال الصراع" بين باكو ويريفان.
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روسيا
بوتين: كلام ماكرون غير مقبول وروسيا تسعى دائما لحل النزاعات
07:34 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 07:47 GMT 14.10.2022) تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها غير صحيحة وغير مقبولة، مؤكدا أن بلاده سعت دائما إلى حل النزاعات، بما في ذلك قره باغ.
وقال بوتين على هامش قمة رابطة الدول المستقلة: "لقد فوجئت بقراءة بعض تصريحات الرئيس الفرنسي أمس أعتقد أن هذه التصريحات تفتقر إلى فهم مسار الصراع".
وتابع قائلا: "على ما يبدو الرئيس الفرنسي ليس لديه معلومات عن موقف الأطراف. لذلك، فإن التصريحات غير صحيحة، بل أود أن أقول على أنها غير مقبولة".
وشدد الرئيس الروسي بأنه سيناقش هذا الأمر مع الرئيس الفرنسي في "فرصة سانحة"، مؤكدا أن بلاده سعت دائما بإخلاص إلى حل أي نزاع، بما في ذلك القضايا المتعلقة بقره باغ وما حولها.
وكان ماكرون قد وجه اتهامات لموسكو بمحاولتها "إشعال الصراع" بين باكو ويريفان.