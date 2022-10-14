https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html

بوتين يؤكد أن المتفجرات المستخدمة في عملية جسر القرم الإرهابية أتت عن طريق البحر

بوتين يؤكد أن المتفجرات المستخدمة في عملية جسر القرم الإرهابية أتت عن طريق البحر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن الأمن الفيدرالي الروسي أكد أن المتفجرات المستخدمة في عملية تفجير جسر القرم الإرهابية تم تسليمها عن طريق... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T12:54+0000

2022-10-14T12:54+0000

2022-10-14T13:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأشار بوتين في مؤتمر صحفي عقده في كازاخستان إلى أنه "إذا تم استخدام الممرات الإنسانية لتنفيذ هجمات إرهابية، فإن ذلك سوف يستدعي تساؤلات حول صفقة الحبوب"، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا توجد مثل هذه المعلومات.وتابع بوتين: "بالطبع، بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، صدرت تعليمات للأجهزة المعنية بتشديد الرقابة من أجل ضمان سلامة جميع مرافق البنية التحتية الحيوية، وفي كل منها، ينبغي اتخاذ التدابير المناسبة، وفي مرافق الطاقة، على مستويات مختلفة، وعلى مختلف الفئات وفي مرافق النقل".وقال بوتين مجيبا على سؤال حول رد روسيا الاتحادية في حال أثبت أن المتفجرات أتت تحت ستار تصدير الحبوب، قال: "الجواب بسيط؛ سنغلق الممر وهذا كل شيء"، لكنه أضاف أن كل شيء يجب أن يتم بشكل موثّق، ولكن في الوقت الحالي "لا توجد مثل هذه المعلومات".وقال مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خططت للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.ووقعت في إسطنبول، يوم 22 يوليو/ تموز الماضي، اتفاقية متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.كما تفترض الصفقة أن تعمل الأمم المتحدة على تسهيل عمليات تصدير السلع الغذائية والأسمدة الروسية، التي يتم تقييدها بسبب العقوبات الغربية.

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