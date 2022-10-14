https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يقول-إنه-لا-توجد-ضرورة-لتوجيه-ضربات-مكثفة-إلى-أوكرانيا-في-الوقت-الراهن-على-الأقل-1069031249.html
بوتين يقول إنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة إلى أوكرانيا في الوقت الراهن على الأقل
بوتين يقول إنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة إلى أوكرانيا في الوقت الراهن على الأقل
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة لأوكرانيا، على الأقل في الوقت الراهن. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T15:41+0000
2022-10-14T15:41+0000
2022-10-14T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين: "أعتقد أنه لم يتم قصف سبعة أهداف من 29، كما كانت تخطط وزارة الدفاع... لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة، على الأقل في الوقت الحالي".وقال بوتين بهذا الصدد، رداً على سؤال ما إذا كان يأسف على تصرفات ما: "تصرفاتي صائبة وفي الوقت المناسب". مؤكداً أن روسيا لم تضع تدمير أوكرانيا هدفاً لها.وأضاف بوتين: "لو لم يتم القيام بذلك الفعل (قطع المياه)، لما كانت هناك ردود الأفعال الأخرى".وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.كما تهدف العملية، إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html
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روسيا
بوتين يقول إنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة إلى أوكرانيا في الوقت الراهن على الأقل
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة لأوكرانيا، على الأقل في الوقت الراهن.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين
: "أعتقد أنه لم يتم قصف سبعة أهداف من 29، كما كانت تخطط وزارة الدفاع... لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة، على الأقل في الوقت الحالي".
وأوضح بوتين، أن روسيا لا تضع تدمير أوكرانيا هدفاً لها، مشيراً إلى صواب التصرفات الروسية.
وقال بوتين بهذا الصدد، رداً على سؤال ما إذا كان يأسف على تصرفات ما: "تصرفاتي صائبة وفي الوقت المناسب". مؤكداً أن روسيا لم تضع تدمير أوكرانيا هدفاً لها.
وأضاف بوتين: "في القرم يعيش 2.4 مليون شخص، لقد قطعت (السلطات الأوكرانية) عنهم المياه. اضطر الجيش (الروسي) إلى فتح المياه إلى شبه جزيرة القرم. هذا مجرد مثال لمنطق أفعالنا".
وأضاف بوتين
: "لو لم يتم القيام بذلك الفعل (قطع المياه)، لما كانت هناك ردود الأفعال الأخرى".
وأشار بوتين إلى أن ما يحدث الآن في أوكرانيا غير سار، ولكن من دون فعل أي شيء، كانت روسيا ستتلقى "كل شيء بالشكل الذي كان، ولكن في ظروف أسوأ بالنسبة لنا، لذا فإن أفعالي صحيحة وفي الوقت المناسب".
وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.
كما تهدف العملية، إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.