https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يقول-إنه-لا-توجد-ضرورة-لتوجيه-ضربات-مكثفة-إلى-أوكرانيا-في-الوقت-الراهن-على-الأقل-1069031249.html

بوتين يقول إنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة إلى أوكرانيا في الوقت الراهن على الأقل

بوتين يقول إنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة إلى أوكرانيا في الوقت الراهن على الأقل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة لأوكرانيا، على الأقل في الوقت الراهن. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T15:41+0000

2022-10-14T15:41+0000

2022-10-14T15:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين للصحفيين: "أعتقد أنه لم يتم قصف سبعة أهداف من 29، كما كانت تخطط وزارة الدفاع... لا توجد ضرورة لتوجيه ضربات مكثفة، على الأقل في الوقت الحالي".وقال بوتين بهذا الصدد، رداً على سؤال ما إذا كان يأسف على تصرفات ما: "تصرفاتي صائبة وفي الوقت المناسب". مؤكداً أن روسيا لم تضع تدمير أوكرانيا هدفاً لها.وأضاف بوتين: "لو لم يتم القيام بذلك الفعل (قطع المياه)، لما كانت هناك ردود الأفعال الأخرى".وانطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 فبراير/ شباط الماضي.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف منها هو حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على أيدي نظام كييف.كما تهدف العملية، إلى نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html

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