https://sputnikarabic.ae/20221014/بورن-تعلق-على-مسألة-إصدار-تأشيرات-فرنسية-للجزائريين-1069025748.html
بورن تعلق على مسألة إصدار تأشيرات فرنسية للجزائريين
بورن تعلق على مسألة إصدار تأشيرات فرنسية للجزائريين
علقت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، على مسألة إصدار تأشيرات بلادها للجزائريين. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:16+0000
2022-10-14T13:16+0000
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إنه في 9 و10 أكتوبر/ تشرين الأول، أجرت بورن زيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة.وردت بورن في نهاية فترة إقامتها في الجزائر على تساؤل حول مسألة إصدار التأشيرات، قائلة إنها "تعتقد أن المبادلات التي جرت بين جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الجزائري إبراهيم مراد، كانت مفيدة للغاية.وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية: "تمكنا من مشاركة توقعاتنا المتبادلة، وليس لدي أدنى شك في أن هذا شيء يمكن حله الآن بسرعة في الأسابيع القليلة المقبلة بالتأكيد".وتطرقت بورن في تصريحاتها إلى مسألة استقدام 15 وزيرا معها الى الجزائر، حيث قالت "إنها ترمز بكل تأكيد إلى رغبتنا المشتركة بعد زيارة رئيس الجمهورية للجزائر نهاية شهر أغسطس/ آب في استئناف تعاوننا في كافة المجالات.وكشفت بورن عن ان اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي دخلت نصوصه التنفيذية حيز التنفيذ.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فرنسا
بورن تعلق على مسألة إصدار تأشيرات فرنسية للجزائريين
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علقت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، على مسألة إصدار تأشيرات بلادها للجزائريين.
وقالت صحيفة
"النهار" الجزائرية إنه في 9 و10 أكتوبر/ تشرين الأول، أجرت بورن زيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة.
وردت بورن في نهاية فترة إقامتها في الجزائر على تساؤل حول مسألة إصدار التأشيرات، قائلة إنها "تعتقد أن المبادلات التي جرت بين جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي ونظيره الجزائري إبراهيم مراد، كانت مفيدة للغاية.
وأضافت رئيسة الوزراء الفرنسية: "تمكنا من مشاركة توقعاتنا المتبادلة، وليس لدي أدنى شك في أن هذا شيء يمكن حله الآن بسرعة في الأسابيع القليلة المقبلة بالتأكيد".
وتطرقت بورن في تصريحاتها إلى مسألة استقدام 15 وزيرا معها الى الجزائر، حيث قالت "إنها ترمز بكل تأكيد إلى رغبتنا المشتركة بعد زيارة رئيس الجمهورية للجزائر نهاية شهر أغسطس/ آب في استئناف تعاوننا في كافة المجالات.
وكشفت بورن عن ان اللقاءات الثنائية بين البلدين خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي ستركز بشكل أساسي على فرص الاستثمار في الجزائر بفضل قانون الاستثمار الجديد، الذي دخلت نصوصه التنفيذية حيز التنفيذ.