https://sputnikarabic.ae/20221014/بيلاروس-تعتقد-أن-المراقبين-الغربيين-على-حدودها-مع-أوكرانيا-سيتحولون-إلى-وحدات-استطلاع-وتخريب-1069045216.html

بيلاروس تعتقد أن المراقبين الغربيين على حدودها مع أوكرانيا سيتحولون إلى وحدات استطلاع وتخريب

بيلاروس تعتقد أن المراقبين الغربيين على حدودها مع أوكرانيا سيتحولون إلى وحدات استطلاع وتخريب

أكد رئيس لجنة الحدود في بيلاروس، أناتولي لابو، أن أعضاء بعثة المراقبين الدوليين التي اقترحتها كييف على الحدود الأوكرانية البيلاروسية قد يتحولون في الواقع إلى... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T20:45+0000

2022-10-14T20:45+0000

2022-10-14T20:45+0000

العالم

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وقال المسؤول البيلاروسي لقناة "ONT" التلفزيونية: "من سيكونون ولأي غرض؟ نحن نعلم أنه سيكون هناك أفراد عسكريون من دول الناتو، بطبيعة الحال، يوجد مرتزقة هناك".وتابع لابو متسائلا: "لأي غرض سيأتون؟ أعتقد أن أحد الأهداف هو تقريب وحدات عسكرية من الحدود تحت ستار قوات حفظ السلام، وإنشاء مجموعات تخريب واستطلاع بدوام كامل هناك، بحيث لاحقًا، في المستقبل، ربما، عندما يحين الوقت، ستعمل ضدنا".وكان قد أعلن وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، الأربعاء الماضي، أن إرسال الدول الغربية لممثليها إلى الحدود البيلاروسية - الأوكرانية بطلب من كييف يعني تورط تلك الدول في الصراع الأوكراني.ونقلت وكالة "بيلتا" للأنباء عن ماكي قوله: "اتفق مع تقييم الجانب الروسي. إذا تم إرسال تلك الوفود الغربية إلى الحدود البيلاروسية-الأوكرانية، فإن هذا يعني في الواقع تورط دول ثالثة في الصراع الأوكراني".وأضاف ماكي: "لقد قلنا دائما إننا لا نريد المشاركة في هذا الصراع، ونريد أن يتوقف كل ما يحدث في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. لكن، للأسف، نرى أن هذا الصراع يتصاعد بسبب مقترحات الدول الغربية".بدوره، قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك"، الأربعاء الماضي، إن الجيش الروسي سيعتبر مراقبي مجموعة الدول السبع أهدافا مشروعة في حال وافقت المجموعة على مقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نشر مراقبين دوليين على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية.

https://sputnikarabic.ae/20221012/بيلاروس-تعلن-أن-إرسال-الغرب-مراقبين-إلى-حدودها-مع-أوكرانيا-يؤكد-تورطه-في-الصراع--1068958791.html

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