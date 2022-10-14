https://sputnikarabic.ae/20221014/تعاون-بين-روسيا-والعراق-في-الطاقة-والاستثمارات-بقيمة-14-مليون-دولار--1069023398.html

تعاون بين روسيا والعراق في الطاقة والاستثمارات بقيمة 14 مليون دولار

تعاون بين روسيا والعراق في الطاقة والاستثمارات بقيمة 14 مليون دولار

أعلن السفير الروسي في العراق، إيلبروس كوتراشيف، اليوم الجمعة، عن تعاون روسي عراقي في 5 ملفات. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T12:11+0000

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العراق

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع": عن السفير الروسي قوله إن "التعاون العسكري بين العراق وروسيا هو أحد ملفات التعاون بين البلدين لكن ليس أهمها"، مبيناً أن "بلاده تمتلك تعاوناً مع العراق في مجال الطاقة والاستثمارات بقيمة 14 مليون دولار ونسعى إلى التوسع في هذا المجال".وأضاف كوتراشيف أن بلاده لديها آفاق واعدة للتوسع في المجال التجاري مع العراق، وكذلك تعاون ثقافي ومستقبل واعد، كما تسعى روسيا إلى تجاوز المشاكل اللوجستية بين البلدين، في ظل وجود الرغبة السياسية لذلك في البلدين.ورفض السفير الروسي الإفصاح عن تفاصيل التعاون العسكري على اعتباره ملفاً حساسا، مشيرا إلى أن العراق يعرف أهمية السلاح الروسي ويريد الاعتماد عليه.وفي وقت سابق، وضع كل من رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي الأردني - العراقي، الهادف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل إلى 150 ميغاواط.ووفق الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، فقد "وضع الخصاونة والكاظمي حجر الأساس لمشروع الرَّبط الكهربائي الأردني - العراقي، على مقربة من الحدود بين البلدين داخل أراضي الجمهوريَّة العراقية".

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