https://sputnikarabic.ae/20221014/تقارير-تكشف-أن-ترامب-مستعد-للإدلاء-بشهادته-أمام-لجنة-تحقيق-6-يناير-بشرط-أن-تذاع-الجلسة-على-الهواء-1069035658.html

تقارير تكشف أن ترامب مستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق 6 يناير بشرط أن تذاع الجلسة على الهواء

تقارير تكشف أن ترامب مستعد للإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق 6 يناير بشرط أن تذاع الجلسة على الهواء

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أخبر مساعديه أنه قد ‏يمتثل لأمر استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق "6 يناير"،... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T16:48+0000

2022-10-14T16:48+0000

2022-10-14T16:48+0000

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأخبر ترامب مساعديه أنه لا يعارض فكرة الإدلاء بشهادته أمام اللجنة، طالما أنها بشروطه، وفقا لماغي هابرمان، محررة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وأدلى معظم الشهود أمام اللجنة المختارة من قبل مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 بشهاداتهم خلف أبواب مغلقة، وقامت اللجنة بعرض مقاطع فيديو معدّة مسبقا لعرضها في جلسات الاستماع المباشرة.وخلال سلسلة من جلسات الاستماع الحية خلال الأشهر الأخيرة، جادلت لجنة تحقيق "6 يناير" بأن ترامب كان "محوريا" في مؤامرة لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وبلغ هذا ذروته عندما اقتحم أنصاره ومؤيدوه مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة منهم لوقف التصديق على نتائج الانتخابات بفوز الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وكانت لجنة تحقيق "6 يناير" صوّتت بالإجماع في جلسة علنية لها، أمس الخميس، على استدعاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإدلاء بشهادته، وقال رئيس اللجنة، بيني طومسون: "مطلوب منه الرد على أفعاله".وعبر منشور له على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، وصف ترامب اللجنة بأنها "عملية احتيال ضخمة يترأسها مجموعة من الخاسرين من اليسار الراديكالي، واثنان من الجمهوريين الفاشلين".

https://sputnikarabic.ae/20221014/ترامب-يرد-بمذكرة-من-14-صفحة-على-طلب-الإدلاء-بشهادته-في-تحقيقات-اقتحام-الكابيتول-1069032196.html

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