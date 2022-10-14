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تونس تشهد كسوفا جزئيا للشمس
تونس تشهد كسوفا جزئيا للشمس
أعلنت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم التونسية، سارة السنوسي، أن تونس ستشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T12:34+0000
2022-10-14T14:30+0000
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ونقلت قناة "نسمة" عن السنوسي قولها بأن الكسوف سيبدأ من الساعة العاشرة و41 دقيقة صباحا، فيما خصصت له مدينة العلوم بتونس بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك 5 تليسكوبات للرصد والمشاهدة ضمن برنامج علمي متكامل في الغرض.وأوضحت السنوسي أن الكسوف يبلغ ذروته في الساعة 11 و 24 دقيقة صباحا وينتهي في الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا، لافتة إلى أن القمر سيغطي 6 بالمائة من قرص الشمس في تونس.يشار إلى أن سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية سيتعرض للكسوف، أي جميع الدول الأوروبية وغرب آسيا وشمال شرق القارة الافريقية.ويعتبر هذا الكسوف الجزئي على تونس هو الأول من نوعه منذ 20 مارس/ آذار 2015، كما أنها تنظر في أغسطس/ آب 2027 كسوفا كاملا، فيما سيشهد العالم أول كسوف شمسي لهذا العام نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, مجتمع, علوم
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, مجتمع, علوم

تونس تشهد كسوفا جزئيا للشمس

12:34 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 14.10.2022)
© AFP 2022 / Ye Aung Thuطائر يحلق على خلفية كسوف الشمس الحلقي النادر في ميانمار 26 ديسمبر 2019
طائر يحلق على خلفية كسوف الشمس الحلقي النادر في ميانمار 26 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / Ye Aung Thu
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أعلنت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم التونسية، سارة السنوسي، أن تونس ستشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونقلت قناة "نسمة" عن السنوسي قولها بأن الكسوف سيبدأ من الساعة العاشرة و41 دقيقة صباحا، فيما خصصت له مدينة العلوم بتونس بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك 5 تليسكوبات للرصد والمشاهدة ضمن برنامج علمي متكامل في الغرض.
وأوضحت السنوسي أن الكسوف يبلغ ذروته في الساعة 11 و 24 دقيقة صباحا وينتهي في الساعة 12 و 8 دقائق ظهرا، لافتة إلى أن القمر سيغطي 6 بالمائة من قرص الشمس في تونس.
يشار إلى أن سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية سيتعرض للكسوف، أي جميع الدول الأوروبية وغرب آسيا وشمال شرق القارة الافريقية.
ويعتبر هذا الكسوف الجزئي على تونس هو الأول من نوعه منذ 20 مارس/ آذار 2015، كما أنها تنظر في أغسطس/ آب 2027 كسوفا كاملا، فيما سيشهد العالم أول كسوف شمسي لهذا العام نهاية شهر أبريل/ نيسان المقبل.
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