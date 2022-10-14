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https://sputnikarabic.ae/20221014/تويتر-تعتزم-التقليل-من-ذكر-عناوين-الحسابات-في-التغريدات-1069031326.html
‏"تويتر" تعتزم التقليل من ذكر عناوين الحسابات في التغريدات
‏"تويتر" تعتزم التقليل من ذكر عناوين الحسابات في التغريدات
تختبر منصة التغريدات "تويتر" في الوقت الحالي طريقة للتقليل من إمكانية ذكر أسماء الحسابات في ‏التغريدات، والتي عادة ما يتم إساءة استخدامها بغرض المضايقات.‏ 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T15:31+0000
2022-10-14T15:31+0000
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ووفقا لما كشفته باحثة الخصوصية والمهندسة التكنولوجية البارزة، جين مانشون وونغ، فإن "تويتر" يختبر حاليا قدرته على حظر ذكر الحسابات تماما، أو أن تقتصر فقط على الأشخاص الذين يتابعون المغرد نفسه.وأكد مصمم الخصوصية داخل شركة "تويتر"، دومينيك كاموزي، أن الميزة قيد الاختبار، إلا أنه قام في وقت لاحق بحذف هذا التأكيد، وفقا لموقع "ذا فيرج".ويتماشى تماما منح مستخدمي "تويتر" مزيدا من التحكم الدقيق في ذكر الحسابات بالتغريدات مع ميزات الخصوصية الحديثة الأخرى الخاصة به، فضلا عن أنه سيحمي من المتصيدين والمتحرشين.يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يسمح فيها "تويتر" لمستخدميه بتضييق نطاق قائمة الأشخاص الذين يمكنهم التفاعل معهم على النظام الأساسي، إذ سبق وأن طرح ميزة "الدوائر" التي تجعل مجموعة مختارة فقط من الناس في إمكانها مطالعة تغريدات معينة، وذلك لأغراض الخصوصية.
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تويتر, منوعات
تويتر, منوعات

‏"تويتر" تعتزم التقليل من ذكر عناوين الحسابات في التغريدات

15:31 GMT 14.10.2022
© AFP 2022 / Leon Nealتويتر
تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
تويتر
© AFP 2022 / Leon Neal
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تختبر منصة التغريدات "تويتر" في الوقت الحالي طريقة للتقليل من إمكانية ذكر أسماء الحسابات في ‏التغريدات، والتي عادة ما يتم إساءة استخدامها بغرض المضايقات.‏
ووفقا لما كشفته باحثة الخصوصية والمهندسة التكنولوجية البارزة، جين مانشون وونغ، فإن "تويتر" يختبر حاليا قدرته على حظر ذكر الحسابات تماما، أو أن تقتصر فقط على الأشخاص الذين يتابعون المغرد نفسه.
وأكد مصمم الخصوصية داخل شركة "تويتر"، دومينيك كاموزي، أن الميزة قيد الاختبار، إلا أنه قام في وقت لاحق بحذف هذا التأكيد، وفقا لموقع "ذا فيرج".
ويتماشى تماما منح مستخدمي "تويتر" مزيدا من التحكم الدقيق في ذكر الحسابات بالتغريدات مع ميزات الخصوصية الحديثة الأخرى الخاصة به، فضلا عن أنه سيحمي من المتصيدين والمتحرشين.
يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يسمح فيها "تويتر" لمستخدميه بتضييق نطاق قائمة الأشخاص الذين يمكنهم التفاعل معهم على النظام الأساسي، إذ سبق وأن طرح ميزة "الدوائر" التي تجعل مجموعة مختارة فقط من الناس في إمكانها مطالعة تغريدات معينة، وذلك لأغراض الخصوصية.
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