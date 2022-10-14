https://sputnikarabic.ae/20221014/حركة-نقل-البضائع-عبر-جسر-القرم-تبدأ-مساء-غد-السبت--1069043251.html

حركة نقل البضائع عبر جسر القرم تبدأ مساء غد السبت

حركة نقل البضائع عبر جسر القرم تبدأ مساء غد السبت

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أنه من المقرر، بدء حركة نقل البضائع عبر جسر القرم، مساء يوم غد السبت. 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T19:06+0000

2022-10-14T19:06+0000

2022-10-14T19:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

جمهورية القرم الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقال خوسنولين للصحفيين، إنه "بحلول مساء الغد، نتوقع تعزيز الدعائم الحالية، وسنبدأ على الأرجح بالسماح بمرور الشاحنات".ووفقا له، حتى اليوم، عدد السيارات التي تعبر جسر القرم، يصل إلى 90 سيارة في الساعة.ويذكر أنه في صباح يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق بـ 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من الجسر.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خطط للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد للهجوم الإرهابي.

https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html

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