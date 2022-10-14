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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221014/حركة-نقل-البضائع-عبر-جسر-القرم-تبدأ-مساء-غد-السبت--1069043251.html
حركة نقل البضائع عبر جسر القرم تبدأ مساء غد السبت
حركة نقل البضائع عبر جسر القرم تبدأ مساء غد السبت
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أنه من المقرر، بدء حركة نقل البضائع عبر جسر القرم، مساء يوم غد السبت. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T19:06+0000
2022-10-14T19:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية القرم الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال خوسنولين للصحفيين، إنه "بحلول مساء الغد، نتوقع تعزيز الدعائم الحالية، وسنبدأ على الأرجح بالسماح بمرور الشاحنات".ووفقا له، حتى اليوم، عدد السيارات التي تعبر جسر القرم، يصل إلى 90 سيارة في الساعة.ويذكر أنه في صباح يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق بـ 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من الجسر.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خطط للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد للهجوم الإرهابي.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بوتين-يؤكد-أن-المتفجرات-المستخدمة-في-عملية-جسر-القرم-الإرهابية-أتت-عن-طريق-البحر-1069024638.html
جمهورية القرم الروسية
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روسيا, جمهورية القرم الروسية
روسيا, جمهورية القرم الروسية

حركة نقل البضائع عبر جسر القرم تبدأ مساء غد السبت

19:06 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أنه من المقرر، بدء حركة نقل البضائع عبر جسر القرم، مساء يوم غد السبت.
موسكو - سبوتنيك. وقال خوسنولين للصحفيين، إنه "بحلول مساء الغد، نتوقع تعزيز الدعائم الحالية، وسنبدأ على الأرجح بالسماح بمرور الشاحنات".
ووفقا له، حتى اليوم، عدد السيارات التي تعبر جسر القرم، يصل إلى 90 سيارة في الساعة.

وأضاف أنه: "من الجهة الفنية، سيكون الجسر جاهزا بالفعل للمرور عبر مسارين، ولكن هناك مشكلات في التفتيش. ولن نسمح للسيارات التي لم يتم فحصها بالمرور على الجسر. وأمر مهم للغاية، أن الشاحنات والحافلات الفارغة، سوف تعبر كالمعتاد. وبالنسبة للسيارات المحملة، إما أنه سيتم فحصها بالكامل، أو أنها ستنقل على متن العبّارة، أو أنها ستسلك الطريق عبر المناطق الجديدة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا ، أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يؤكد أن المتفجرات المستخدمة في عملية جسر القرم الإرهابية أتت عن طريق البحر
12:54 GMT
ويذكر أنه في صباح يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق بـ 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من الجسر.

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خطط للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد للهجوم الإرهابي.
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