حركة نقل البضائع عبر جسر القرم تبدأ مساء غد السبت
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy/
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، اليوم الجمعة، أنه من المقرر، بدء حركة نقل البضائع عبر جسر القرم، مساء يوم غد السبت.
موسكو - سبوتنيك. وقال خوسنولين للصحفيين، إنه "بحلول مساء الغد، نتوقع تعزيز الدعائم الحالية، وسنبدأ على الأرجح بالسماح بمرور الشاحنات".
ووفقا له، حتى اليوم، عدد السيارات التي تعبر جسر القرم، يصل إلى 90 سيارة في الساعة.
وأضاف أنه: "من الجهة الفنية، سيكون الجسر جاهزا بالفعل للمرور عبر مسارين، ولكن هناك مشكلات في التفتيش. ولن نسمح للسيارات التي لم يتم فحصها بالمرور على الجسر. وأمر مهم للغاية، أن الشاحنات والحافلات الفارغة، سوف تعبر كالمعتاد. وبالنسبة للسيارات المحملة، إما أنه سيتم فحصها بالكامل، أو أنها ستنقل على متن العبّارة، أو أنها ستسلك الطريق عبر المناطق الجديدة".
ويذكر أنه في صباح يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق بـ 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من الجسر.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خطط للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد للهجوم الإرهابي.
وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خطط للحادث الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.
واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد للهجوم الإرهابي.