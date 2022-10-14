https://sputnikarabic.ae/20221014/خبير-الغرب-لن-يستمر-بالدعم-العسكري-لكييف-طويلا--1069027226.html
خبير: الغرب لن يستمر بالدعم العسكري لكييف طويلا
خبير: الغرب لن يستمر بالدعم العسكري لكييف طويلا
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": البيت الأبيض يحذر من انخراط واشنطن والناتو في الأزمة الأوكرانية، واشنطن قد تجبر كييف على التفاوض مع موسكو... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T13:42+0000
2022-10-14T13:42+0000
2022-10-14T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1069026566_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_561777587dd6b8711377e728d9a904e0.png
خبير: "الغرب لن يستمر بالدعم العسكري لكييف طويلاً "
خبير: "الغرب لن يستمر بالدعم العسكري لكييف طويلاً "
أكد البيت الأبيض وعلى لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية أنه هناك تحذيرات كبيرة ومخاوف من انخراط واشنطن وحلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية في حال استمر الصراع طويلاً، مبينا أن تلك المخاطر تندرج في عدم رغبة واشنطن والناتو بأن يكونا طرفا في ذلك الصراع. وتحدث من جانبه الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف سوف يجري تدريبات في الأسبوع المقبل بهدف اختبار حالة استعداد قدراته النووية، مضيفا في الوقت نفسه أن الدعم العسكري لكييف من قبل حلف شمال الأطلسي مستمر وأن الأخيرة بحاجة لمنظومات دفاع مختلفة في حربها ضد روسيا.عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير في حوار له ببرنامج شؤون عسكرية:عشرون عاما على قرار ضرب العراق فهل تحقق حلم الديمقراطية؟صادفت في الحادي عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري الذكرى العشرين لقرار الكونغرس الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية للعراق، والتي على أثرها تم احتلال العاصمة بغداد من قبل الجيش الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين، ومنذ ذلك الوقت لم يشهد العراق استقرار أمنيا أوسياسيا بل وحتى مجتمعيا.عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والاستراتجي الدكتور أحمد الشريفي بحواره لشؤون عسكرية:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1069026566_128:0:1061:700_1920x0_80_0_0_bf1f4ed802c11fe0752b77adb4c7f8c0.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير: الغرب لن يستمر بالدعم العسكري لكييف طويلا
تابعنا عبر
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": البيت الأبيض يحذر من انخراط واشنطن والناتو في الأزمة الأوكرانية، واشنطن قد تجبر كييف على التفاوض مع موسكو إذا طال الصراع، عشرون عامًا على قرار الكونغرس بضرب العراق فما هي النتائج، اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا بشمال سوريا.
أكد البيت الأبيض وعلى لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية أنه هناك تحذيرات كبيرة ومخاوف من انخراط واشنطن وحلف شمال الأطلسي في الأزمة الأوكرانية في حال استمر الصراع طويلاً، مبينا أن تلك المخاطر تندرج في عدم رغبة واشنطن والناتو بأن يكونا طرفا في ذلك الصراع. وتحدث من جانبه الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف سوف يجري تدريبات في الأسبوع المقبل بهدف اختبار حالة استعداد قدراته النووية، مضيفا في الوقت نفسه أن الدعم العسكري لكييف من قبل حلف شمال الأطلسي مستمر وأن الأخيرة بحاجة لمنظومات دفاع مختلفة في حربها ضد روسيا.
عن هذا الموضوع قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الكاتب والصحفي الدكتور أيمن سمير في حوار له ببرنامج شؤون عسكرية:
"إن دول الغرب لن تستطيع الاستمرار بدعمها العسكري لأوكرانيا والسبب يعود إلى أن الصراع إذا استمر طويلاً فإن شعوب تلك البلدان لن تقبل بزيادة الدعم بسبب الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها تلك الشعوب، فقبرص على سبيل المثال أكدت أنها لن تقدم أسلحة لكييف حتى تستلم هي سلاحا أفضل".
عشرون عاما على قرار ضرب العراق فهل تحقق حلم الديمقراطية؟
صادفت في الحادي عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري الذكرى العشرين لقرار الكونغرس الأمريكي بتوجيه ضربة عسكرية للعراق، والتي على أثرها تم احتلال العاصمة بغداد من قبل الجيش الأمريكي والإطاحة بنظام صدام حسين، ومنذ ذلك الوقت لم يشهد العراق استقرار أمنيا أوسياسيا بل وحتى مجتمعيا.
عن هذا الموضوع قال الخبير الأمني والاستراتجي الدكتور أحمد الشريفي بحواره لشؤون عسكرية:
"كل المعطيات تشير إلى أنه لا يمكن وصف العراق إلا بالدولة الفاشلة، دولة عاجزة غير قادرة على حماية شعبها وهناك خلل ومعاناة كبيرة جدا يعيشها الشعب العراقي بسبب الفساد وسوء الإدارة، وكذلك بسبب العجز عن إدارة الموارد بشقيها المالية والبشرية، وهناك خلل في المنتظم السياسي".
التفاصيل في الملف الصوتي...