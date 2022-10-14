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https://sputnikarabic.ae/20221014/خفر-السواحل-التونسي-ينتشل-15-جثة-لمهاجرين-غير-شرعيين-1069012554.html
خفر السواحل التونسي ينتشل 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين
خفر السواحل التونسي ينتشل 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين
أعلنت السلطات التونسية، انتشال جثث 15 مهاجرا غير شرعي على الأقل من 3 مناطق قبالة الساحل الشرقي للبلاد. 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T07:53+0000
2022-10-14T07:53+0000
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وذكرت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن الحرس البحري، إنه تم انتشال الجثث من الشابة وسلاكته والمهدية خلال يومي الأربعاء والخميس بعد أن غيرت الرياح اتجاهها وساعدت في دفع الجثث أقرب إلى الساحل.وأضافت الوكالة أن "الجثث التي تم العثور عليها تحللت جميعها، مما يشير إلى أنها كانت في البحر لفترة طويلة".وأشارت الفحوصات الأولية إلى أنها تنتمي إلى مهاجرين من جنسيات متعددة بعضهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.ولفتت الوكالة إلى أن مناطق مختلفة منها جرجيس والشابة، تخضع لعمليات بحث وتمشيط مكثفة، بعد غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين.
https://sputnikarabic.ae/20220617/زيادة-عدد-المهاجرين-غير-النظامين-من-تونس-إلى-إيطاليا-خلال-مايو-بنسبة-575-1063779196.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

خفر السواحل التونسي ينتشل 15 جثة لمهاجرين غير شرعيين

07:53 GMT 14.10.2022
© Sputnik . Argiris Mantikos/Eurokinissi المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا
 المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© Sputnik . Argiris Mantikos/Eurokinissi
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أعلنت السلطات التونسية، انتشال جثث 15 مهاجرا غير شرعي على الأقل من 3 مناطق قبالة الساحل الشرقي للبلاد.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية، نقلا عن الحرس البحري، إنه تم انتشال الجثث من الشابة وسلاكته والمهدية خلال يومي الأربعاء والخميس بعد أن غيرت الرياح اتجاهها وساعدت في دفع الجثث أقرب إلى الساحل.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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وأضافت الوكالة أن "الجثث التي تم العثور عليها تحللت جميعها، مما يشير إلى أنها كانت في البحر لفترة طويلة".
وأشارت الفحوصات الأولية إلى أنها تنتمي إلى مهاجرين من جنسيات متعددة بعضهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ولفتت الوكالة إلى أن مناطق مختلفة منها جرجيس والشابة، تخضع لعمليات بحث وتمشيط مكثفة، بعد غرق قوارب المهاجرين غير الشرعيين.
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