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https://sputnikarabic.ae/20221014/دبلوماسي-رفيع-بيلاروسيا--قد-تتخذ-إجراءات-انتقامية-صارمة-إذا-نشرت-بولندا-أسلحة-نووية--1069009645.html
بيلاروسيا تهدد بتدابير "انتقامية صارمة" في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها
بيلاروسيا تهدد بتدابير "انتقامية صارمة" في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها
قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، يوم الجمعة إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة... 14.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-14T00:33+0000
2022-10-14T01:04+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لنا، فيمكن اتخاذ خطوات أكثر صرامة".وعندما سئل عما إذا كانت "الخطوات الأكثر شمولية" تعني نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، قال ماكي إنه "لا يمكن لأحد استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر، لذلك أعتقد أن قادتنا ناقشوا مثل هذه الخيارات أيضا".وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا غازيتا بولسكا، قد صرح مؤخرا بأن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وأن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.في الوقت نفسه، يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية، إذ بموجب هذا البرنامج، تستضيف دول الناتو الأوروبية وتخزن الأسلحة النووية الأمريكية.وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد قال في 6 أكتوبر، إن بولندا اتفقت منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نشر ترسانات الأسلحة النووية على أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20221005/دودا-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-في-بولندا-موضوع-مفتوح-1068629510.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا

بيلاروسيا تهدد بتدابير "انتقامية صارمة" في حال نشرت بولندا أسلحة نووية على أراضيها

00:33 GMT 14.10.2022 (تم التحديث: 01:04 GMT 14.10.2022)
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defenseجنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية "رقم 21" البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022
جنود من الفرقة 82 المحمولة جواً الأمريكية يتدربون مع لواء الفرقة المسلحة بالبندقية رقم 21 البولندي، نوا ديبا، بولندا، حدود روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
© AFP 2022 / Alexander Burnett / US Department of Defense
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قال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، يوم الجمعة إن مينسك تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة لنشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.
موسكو - سبوتنيك. وقال ماكي في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "إذا تم نشر الأسلحة النووية بالفعل على أراضي البلدان المجاورة لنا، فيمكن اتخاذ خطوات أكثر صرامة".
رئيس بولندا.. أندجي دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2022
دودا: نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا موضوع مفتوح
5 أكتوبر, 06:10 GMT
وعندما سئل عما إذا كانت "الخطوات الأكثر شمولية" تعني نشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروسيا، قال ماكي إنه "لا يمكن لأحد استبعاد أي شيء في الوقت الحاضر، لذلك أعتقد أن قادتنا ناقشوا مثل هذه الخيارات أيضا".
وكان الرئيس البولندي، أندريه دودا غازيتا بولسكا، قد صرح مؤخرا بأن غياب الأسلحة النووية في بلاده يمثل مشكلة، وأن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة.
في الوقت نفسه، يعتقد أن بولندا يمكن أن تشارك في برنامج المشاركة النووية، إذ بموجب هذا البرنامج، تستضيف دول الناتو الأوروبية وتخزن الأسلحة النووية الأمريكية.
وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد قال في 6 أكتوبر، إن بولندا اتفقت منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نشر ترسانات الأسلحة النووية على أراضيها.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:54 GMT
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