رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يثمن مشاركة الوفد الروسي و48 دولة في "المئوية"
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egyptفعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن احتفالية الغرفة بمرور 100 عام على تأسيسها، والتي استمرت فاعليتها اليوم وأمس، شهدت مشاركة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاحتفالية شهدت مشاركة ممثلين عن 48 دولة يمثلون 5 قارات، للاحتفال بمرور 100 عام من العطاء والتواصل ما بين الغرفة والشركاء، مؤكدا على تقديره وتعزيزه بمشاركة الوفد الروسي في الاحتفالية.
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egyptفعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
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© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egyptفعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
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© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egyptفعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
3/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egyptفعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
4/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egyptفعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
5/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egyptفعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
6/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
1/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
2/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
3/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
4/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
5/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
6/6
© Photo / Alexandria Chamber of Commerce in Egypt
فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية
وأكد الوكيل أن التنظيم كان رائعا، حيث نجحت الغرفة في استقبال هذه الأعداء الكبيرة للوفود المشاركة، في محافظة الإسكندرية، حيث شهدت الكثير من الفاعليات المهمة والحيوية.
وأوضح أن الاحتفالية، بجانب إبراز الجهود السابقة التي قامت بها الغرفة على مدار السنوات الماضية، ناقشت الكثير من الدراسات والاتفاقيات وفرص التواصل المقبل بين المشاركين نحو مزيد من التعاون والشراكة في المستقبل.
واختتمت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، حيث أقيمت الاحتفالية بمشاركة وفد من مجلس الأعمال الروسي.
وتقام الاحتفالية بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط "الإسكامي"، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.