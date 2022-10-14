https://sputnikarabic.ae/20221014/رئيس-الغرفة-التجارية-بالإسكندرية-يثمن-مشاركة-الوفد-الروسي-و48-دولة-في-المئوية-1069034505.html

رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يثمن مشاركة الوفد الروسي و48 دولة في "المئوية"

رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يثمن مشاركة الوفد الروسي و48 دولة في "المئوية"

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن احتفالية الغرفة بمرور 100 عام على تأسيسها، والتي استمرت فاعليتها اليوم وأمس، شهدت مشاركة واسعة من... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T16:26+0000

2022-10-14T16:26+0000

2022-10-14T16:26+0000

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن الاحتفالية شهدت مشاركة ممثلين عن 48 دولة يمثلون 5 قارات، للاحتفال بمرور 100 عام من العطاء والتواصل ما بين الغرفة والشركاء، مؤكدا على تقديره وتعزيزه بمشاركة الوفد الروسي في الاحتفالية.وأكد الوكيل أن التنظيم كان رائعا، حيث نجحت الغرفة في استقبال هذه الأعداء الكبيرة للوفود المشاركة، في محافظة الإسكندرية، حيث شهدت الكثير من الفاعليات المهمة والحيوية.وأوضح أن الاحتفالية، بجانب إبراز الجهود السابقة التي قامت بها الغرفة على مدار السنوات الماضية، ناقشت الكثير من الدراسات والاتفاقيات وفرص التواصل المقبل بين المشاركين نحو مزيد من التعاون والشراكة في المستقبل.واختتمت الغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، فعاليات اليوم الثاني بمناسبة مرور 100 عام على إنشائها، حيث أقيمت الاحتفالية بمشاركة وفد من مجلس الأعمال الروسي.وتقام الاحتفالية بمناسبة مرور 40 عاما على تأسيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في البحر الأبيض المتوسط "الإسكامي"، والمقامة بمكتبة الإسكندرية.

https://sputnikarabic.ae/20221014/بمشاركة-روسية-انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-من-مئوية-الغرفة-التجارية-في-الإسكندرية--1069029164.html

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