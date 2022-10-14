https://sputnikarabic.ae/20221014/روسآتوم-تعتزم-تقديم-وثائق-للمشاركة-في-بناء-أول-محطة-طاقة-نووية-في-السعودية--1069017724.html

"روسآتوم" تعتزم تقديم المستندات اللازمة للمشاركة في مناقصة لبناء أول محطة طاقة نووية في السعودية

"روسآتوم" تعتزم تقديم المستندات اللازمة للمشاركة في مناقصة لبناء أول محطة طاقة نووية في السعودية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تخطط اليوم لتنفيذ المشروع الأول لبناء محطة للطاقة النووية، وتشارك شركتنا... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T09:43+0000

2022-10-14T09:43+0000

2022-10-14T10:48+0000

روسيا

السعودية

روساتوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك على قناة "الشرق للأخبار": "نحن مع الشركات الروسية مهتمون بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البتروكيماويات في كل من المملكة العربية السعودية وروسيا".وفقا لنوفاك، فإن العلاقات بين الدولتين تتطور بشكل ديناميكي للغاية. وكجزء من عمل اللجنة الحكومية الدولية، تتم مناقشة جميع مجالات التعاون تقريبا، سواء في مجال الطاقة والنقل، وكذلك البناء، والمجال الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول لديها خارطة طريق.وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن الشركات الروسية مستعدة لدعم والعمل الاستكشافي في السعودية، في إطار إصلاح وبناء محطات الطاقة الحرارية، ومصادر الطاقة المتجددة.وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن روسيا تتوقع في الوقت نفسه أن يتطور التعاون ليس فقط في بناء محطة الطاقة النووية، ولكن أيضا في استخدام التقنيات النووية للأغراض السلمية بشكل عام".وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، على هامش "أسبوع الطاقة الروسي" إن موعد اجتماع اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي مع السعودية سيحدد في وقت لاحق.وعُقد "أسبوع الطاقة الروسي" وهو منتدى دولي تحت شعار "الطاقة العالمية في عالم متعدد الأقطاب" منصة للمناقشات حول تحديات الطاقة العالمية الرئيسية وجمع بين العديد من الوزراء والعاملين في قطاع الطاقة من العديد من البلدان.

https://sputnikarabic.ae/20221014/نوفاك-يعلق-على-موعد-انعقاد-اجتماع-اللجنة-الحكومية-الدولية-حول-التجارة-لروسيا-والسعودية-1069014058.html

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