https://sputnikarabic.ae/20221014/شرخ-في-أوروبا-حول-وضع-سقف-لسعر-الغاز-الروسي-ومسؤول-غربي-يؤكد-وجود-معسكرين---1069043632.html

شرخ في أوروبا حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي ومسؤول غربي يؤكد وجود "معسكرين"

شرخ في أوروبا حول وضع سقف لسعر الغاز الروسي ومسؤول غربي يؤكد وجود "معسكرين"

كشفت وكالات غربية أن دول أوروبا لا تزال منقسمة حول الاتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، حيث أكد بعض المسؤولين نشوء "معسكرين" أحدهما مناهض لسياسة وضع سقف... 14.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-14T19:36+0000

2022-10-14T19:36+0000

2022-10-14T19:56+0000

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg

وأكدت وكالات إعلام غربية أن التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي "لا يزال بعيد المنال حيث يستعد القادة لقمة الأسبوع المقبل لمناقشة سبل احتواء أزمة طاقة غير مسبوقة التي تسببت بزيادة التضخم وتهدد بدفع الكتلة (الاتحاد الأوروبي) إلى الركود".الانقسام موجود بين المؤيدين أيضا لهذه السياسةوبحسب وكالة "بلومبرغ" التي نقلت عن مسؤول أوروبي تأكديه أنه "لا تزال الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة بفرض حد أعلى لسعر الغاز الروسي، تقسم الدول الأعضاء، التي تختلف مصادرها الطاقة لديها وقوتها الاقتصادية عبر الكتلة المكونة من 27 دولة".قد يوافق الاتحاد الأوروبي على خطوات لـ"تعزيز مرونته"وبينت "بلومبرغ" أنه من أجل "كبح جماح هذه الأزمة، من المرجح أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على مجموعة من الخطوات لتعزيز مرونة الكتلة واستخدام نفوذها بشكل أفضل في التفاوض على عقود الغاز".المجر تؤكد أن الأسعار ستنخفض إلى النصف في حال تغيير سياسة العقوباتوبدوره، أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن الأسعار في أوروبا ستنخفض إلى النصف في غضون أيام قليلة إذا غيّر الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات، وصدرت تعليمات لوزارة المالية المجرية والبنك المركزي بخفض التضخم بمقدار النصف على الأقل بحلول نهاية عام 2023.ونوه أوربان إلى أن "هذا التضخم المرتفع لم يحدث بسبب قوانين السوق أو لأسباب اقتصادية"، مؤكدا أنه حدث بسبب الإجراءات السياسية.وأشار رئيس الوزراء المجري إلى أن الدول الأوروبية تنقسم حاليا إلى معسكرين حسب موقفها من العقوبات، مبينا أنه خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء، كانت له تجربة ناجحة في محاربة التضخم.استفتاء في المجر حول سياسة العقوباتيذكر أن مستوى التضخم في المجر ارتفع أكثر من 20% مؤخرا، وقال رئيس الوزراء المجري في نهاية سبتمبر/ أيلول إن بلاده كانت أول دولة في أوروبا تطلق استفتاء وطنيا لمعرفة رأي المواطنين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.وتم طرح سبعة أسئلة على المواطنين، منها أسئلة مرتبطة بالغاز والنفط والطاقة النووية والسياحة، ونشرت الأسئلة، اليوم الجمعة، وفي نفس الوقت سيبدأ توزيع الاستبيانات بالبريد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, اقتصاد